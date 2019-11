​Londra, l'eroe misterioso di London Bridge che ha disarmato l'aggressore armato di coltello appare in alcune immagini che documentano i terribili momenti successivi al ferimento di 5 passanti. Quell'eroe misterioso, in giacca e cravatta, avrebbe disarmato l'aggressore mentre altri passanti tenevano bloccato quell'uomo armato. E tutto questo, secondo una primissima ricostruzione, sarebbe avvenuto prima dell'intervento della polizia. Poi, una volta a terra, l'aggressore è stato colpito da alcuni colpi di pistola sparati dagli agenti. Dopodiché, l'aggressore, conferma la polizia, è morto.

Londra, l'aggressore disarmato in strada tra i passanti terrorizzati. «Oh, my God!»

Londra, la polizia spara all'aggressore sul London Bridge



Excellent work by armed response. No messing.

So good to see so many passers by refusing to be bystanders.

Sadiq Khan has failed our capital city. #LondonBridge #GetKhanOut pic.twitter.com/cbbQK4T4eG

— Katie Hopkins (@KTHopkins) 29 novembre 2019