Un estintore e una zanna di narvalo: ecco come due passanti bloccano il terrorista del London Bridge

C'è un'immagine dell'attacco sul Londron Bridge che più di ogni altra sta facendo il giro dei social: è quella in cui si vede l'assalitore messo all'angolo da due passanti armati uno di un estintore imbracciato come un mitra e l'altro di una zanna di narvalo. Il Daily Mail pubblica in esclusiva non solo le foto ma anche il video del coraggioso intervento dei due uomini che sono riusciti a bloccare il terrorista prima che la polizia lo uccidesse.

Ultimo aggiornamento: 01:12

