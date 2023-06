Libia, voci e smentite su attacco con droni alla base delle truppe Wagner

Ieri sera ci sarebbe stato un attacco di droni che ha preso di mira una base aerea nell'est della Libia dove si ritiene che siano stanziati mercenari del gruppo paramilitare russo Wagner, senza causare vittime. Si usa il condizionale perché la notizia è stata poi smentita da «fonti dell'Esercito libico» rilanciate dalla tv al-Arabiya.

Droni «di origine sconosciuta hanno colpito la base aerea di al-Kharrouba, situata a 150 km a sud-est di Bengasi (est), dove si ritiene che siano stanziati elementi del gruppo Wagner», ha detto la fonte all'agenzia francese. «Le notizie secondo cui il nostro sito di Al Marj sia stato bombardato sono infondate», ha scritto su Twitter l'emittente panaraba citando «fonti dell'Esercito libico» di cui Khalifa Haftar è comandante generale.

According to unconfirmed reports, Wagner Group units stationed at Al Khadim airbase in Libya were hit by Turkish-made Akıncı UAVs last night. pic.twitter.com/KFbXhaeXNN

— Levent Kemal (@leventkemaI) June 30, 2023