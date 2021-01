Germania, Armin Laschet è il nuovo presidente della Cdu: finisce l'era Merkel

È Armin Laschet il nuovo presidente eletto dal congresso della Cdu in Germania. Laschet, che prende il posto di Angela Merkel alla guida del partito Cristiano-democratico tedesco, ha vinto il ballottaggio contro Friedrich Merz con 521 voti contro 466.

Laschet ha ringraziato per la fiducia: «Sono consapevole della responsabilità», ha detto. «Farò in modo che anche alle elezioni federali l'Unione possa decidere il cancelliere», ha affermato.

«Vinceremo solo se resteremo forti nel centro della società», ha detto Laschet rivolgendosi al congresso virtuale della Cdu, prima del voto, e sottolineando che questo è l'obiettivo che lui e Jens Spahn perseguono «come team». «La Cdu non è un one man show», ha aggiunto, sottolineando che, se oggi molti credono prima in Angela Merkel e poi nel partito, va recuperata adesso la fiducia nella Cdu.

«Non sono forse l'uomo della perfetta messa in scena, ma sono Armin Laschet e potete fidarmi di me», ha aggiunto. Il ministro presidente della Vestfalia ha mostrato un marco portafortuna, ricevuto per il discorso di oggi da suo padre: «Mio padre mi ha detto, di' alla gente che può fidarsi di te».

