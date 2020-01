BRUXELLES I presidenti della Commissione Ue e del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen e Charles Michel, firmeranno domani l'accordo per l'uscita del Regno unito dall'Ue. Si tratta della versione rivista del testo che è stata approvata dai leader dell'Unione il 17 ottobre scorso. La firma dell'accordo è un passo necessario dal punto di vista legale per permetterne la ratifica, sia da parte Ue che britannica. Oggi la commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo darà il suo ultimo via libera all'accordo di uscita del Regno unito, l'ok definitivo lo darà poi la plenaria del Pe la prossima settimana. © RIPRODUZIONE RISERVATA