Jeff Bezos, lo scoop del tabloid vicino a Trump. «Ha un'amante»

Jeff Bezos ha un'amante. E proprio la sua storia extraconiugale sarebbe alla base del divorzio dalla moglie MacKenzie dopo 25 anni di matrimonio e quattro figli. A rivelare il tradimento del patron di Amazon è il National Enquirer, il tabloid vicino a Donald Trump, la cui allergia per Bezos e il suo Washington Post sono note. Un'esclusiva, quella del National Enquirer, quindi con risvolti politici. Il tabloid fa infatti capo ad America Media, la società il cui editore David Pecker è stato un grande amico di Trump, e che ha in mano le chiavi di una cassaforte piena zeppa di materiale scottante sul tycoon.

Pecker per anni è stato uno dei fedelissimi del presidente, anche se di recente ha ottenuto l'immunità e potrebbe avere un ruolo nelle indagini sul Russiagate. Le foto ottenute dal National Enquirer immortalano Bezos e Lauren Sanchez, ex anchor tv, insieme, in atteggiamenti intimi. La relazione - scandita anche da messaggini osé e selfie erotici - andrebbe avanti da almeno da otto mesi, con viaggi in località esotiche. Il marito di Sanchez e MacKenzie sarebbero a conoscenza del rapporto.

E mentre i rumors sulla storia con Sanchez - la moglie di Patrick Whitesell, uno dei più potenti agenti di Hollywood e amico di Bezos - si susseguono, TMZ gela gli azionisti di Amazon: Bezos e MacKenzie non hanno alcun accordo prematrimoniale e questo avvicina l'ipotesi di una separazione a metà dei beni, visto che nello stato di Washington - dove probabilmente verrà effettuato il divorzio - vige la 'comunione dei benì. MacKenzie potrebbe quindi rilevare la metà della quota di Bezos in Amazon, pari al 16,3%.

Un 8% con cui l'ormai ex signora Bezos diventerebbe una delle maggiori azioniste. A far tremare è la possibilità che MacKenzie decida di vendere i titoli, innescando una spirale al ribasso dei prezzi. Un'altra ipotesi è che non sia interessata ad alcuna quota in Amazon e preferisca ricevere contanti: questo spingerebbe Bezos a vendere milioni di azioni per far fronte all'elevato costo, riducendo di conseguenza la sua quota. Attualmente Bezos è il maggiore azionista di Amazon, seguito da Vanguard con il 5,8%.

Ultimo aggiornamento: 19:39

