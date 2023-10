Israele, Noya la 12enne autistica fan di Harry Potter rapita da Hamas. L'appello di Jk Rowling: «Spregevole, riportatela a casa»

«Questa bellissima bambina di 12 anni è Noya, una ragazzina autistica che è stata rapita da casa dai terroristi di Hamas e portata a Gaza. Noya è sensibile, gentile, divertente e una grande fan di Harry Potter», ha dichiarato domenica l'account di Israel su X (ex Twitter) con una foto della dodicenne vestita con un costume di Harry Potter. Lanciando poi un appello: «Jk_rowling puoi aiutarci a diffondere la sua storia? Condividila e aiutaci a riportare Noya a casa».

La risposta della scrittrice inglese non è tardata ad arrivare: «Per ovvi motivi, questa immagine mi ha colpito», ha scritto la celebre autrice, aggiungendo che il rapimento di bambini è «spregevole e del tutto ingiustificabile» ed esprimendo la propria speranza per il rilascio di tutti i prigionieri a Gaza.

Kidnapping children is despicable and wholly unjustifiable. For obvious reasons, this picture has hit home with me. May Noya and all hostages taken by Hamas be returned soon, safely, to their families. https://t.co/YIbf3egib4

