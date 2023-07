Iran, convocato l'ambasciatore italiano a Teheran. «Roma ha ospitato terroristi dei Mojahedin del popolo»

Tensione in Iran. L'ambasciatore italiano a Teheran Giuseppe Perrone è stato convocato presso il ministero degli Esteri iraniano a causa della recente partecipazione di Maryam Rajavi, leader del movimento dissidente Mujahedin Khalq Organization - Mojahedin del popolo iraniano (Mko) ritenuto terrorista dall'Iran, a un evento presso il parlamento italiano.

Putin, cosa sono i droni «kamikaze» Shahed-136: perché sono così potenti e qual è il ruolo dell'Iran

«Ospitare una criminale terrorista significa incoraggiare e promuovere il terrorismo e la Repubblica islamica non tollererà mosse di questo tipo in alcuna forma da parte di nessuno ed esprime una seria condanna», ha detto al diplomatico italiano il direttore per gli Affari europei presso il ministero di Teheran, come riporta Irna, chiedendo al governo di Roma di «evitare di trasformare il Paese in un rifugio per terroristi».