Influencer "umilia" la superstar del football americano Tyreek Hill, lui la placca e le rompe una gamba. Chiesto maxi risarcimento

L’influencer “umilia” la superstar del football americano e lui le rompe una gamba. Protagonisti della storia finita in tribunale sono il ricevitore dei Miami Dolphins Tyreek Hill – già campione della Nfl con i Chiefs di Patrick Mahomes – e la modella curvy Sophie Hall, oltre due milioni di follower su Instagram. I fatti risalgono all’anno scorso.

Cosa è successo

Comincia tutto a marzo, quando l’influencer iscrive il figlio di 10 anni ad uno dei campus di football americano organizzati dal campione. Con l’occasione, Hill comincia a flirtare con Sophie, mandandole una serie di messaggi privati più o meno a doppio senso su Instagram. E scatta l’invito: quando vuoi puoi venirmi a trovare a Southwest Ranches. Ovvero: nella zona super vip di Miami in cui sorge la mega tenuta da 7 milioni di dollari della star dei Dolphins. Una residenza con piscina, spa, area barbecue, green per il golf e un campo da basket professionale formato Nba. Sophie accetta, evidentemente lusingata dalle avances di Tyreek, e in una giornata di giugno si presenta a casa Hill, dove ad accoglierla trova la mamma e la sorella del campione. Che arriva nel pomeriggio e invita la sua ospite ad assistere a una sua sessione di allenamento con il personal trainer. Lì si consuma il fattaccio. Durante la seduta, Hill – che è massiccio e muscoloso ma alto “solo” 178 centimetri – sfida Hall, alta quasi dieci centimetri più di lui, a simulare un’azione attacco contro difesa. Ma Sophie dimostra subito un talento innato per il football e, nella simulazione, riesce non solo a respingere il tentativo di attacco di Tyreek, ma a respingere proprio lui, fisicamente, scaraventandolo a terra tra le risate generali dei familiari del giocatore, del suo allenatore e degli altri presenti. Un’onta che l’ex campione del Super Bowl non riesce a mandare giù.

La mega tenuta a Miami di Tyreek Hill

Nelle memorie dell’accusa – depositate in tribunale – si legge che subito il suo atteggiamento si sia trasformato da amichevole a ostile. Tyreek decide di mascherare la sua vendetta, proponendo a Sophie una seconda esercitazioni, a ruoli invertiti: questa volta sarà lui a dover respingere l’attacco della modella. Pronti, via: e il placcaggio del giocatore si manifesta con una violenza insensata. La ragazza viene sbattuta a terra e inizia a urlare per il dolore: gli esami in ospedale evidenziano una frattura al ginocchio, che costringe la modella a un intervento chirurgico, alla successiva fisioterapia e un periodo di inattività lavorativa (abbastanza breve per la verità, visto che l’inarrestabile Sophie ha continuato a postare foto e video di nuovi abiti anche con le stampelle). Il tutto, comunque, tradotto nella richiesta di risarcimento di 70 mila dollari presentata qualche giorno fa dai legali.

I precedenti

Una gesto grave che offusca ulteriormente l’immagine di Hill, ciclicamente alle prese con episodi di violenza. Nel 2015 era stato espulso da Oklahoma State dopo una condanna per violenza domestica: l’anno prima aveva picchiato e cercato di soffocare con un cuscino l’allora fidanzata Crystal Espinal, peraltro incinta. La gravidanza per fortuna non ebbe conseguenze, e nacque mesi dopo il piccolo Zev, a suo volta finito in un caso di violenza domestica. Quando il bambino aveva 3 anni venne ricoverato con un braccio rotto e il padre era il principale indiziato per quella violenza. Ma alla fine le prove non vennero giudicate sufficienti e dopo mesi di udienze Hill venne assolto. Ma non finisce qui: perché negli ultimi mesi Hill è finito ancora nell’occhio del ciclone prima per aver schiaffeggiato un dipendente dei Dolphins e poi per aver sposato a novembre Keeta Vaccaro, per divorziare due mesi dopo.

Il tutto condito da una sfilza di ragazze che ciclicamente si fanno avanti per ottenere il riconoscimento dei propri figli, avuti – dicono – dal campione Nfl. La stessa Crystal, dopo Zev, lo ha trascinato in tribunale per la nascita di due gemelli nati dopo la rottura: erano effettivamente di Hill. Così come il pargolo per cui si è fatta avanti Brittany Lackner, altra ex, che lamenta i “soli” 2500 dollari ricevuti al mese dal padre a fronte del suo ingaggio con Miami da 30 milioni annui. L’ultima battaglia vede protagonista Kimberly Baker, che ha chiesto il test del dna per la figlia appena nata, Trae Love.

Insomma, Sophie, suo malgrado, è in compagnia.