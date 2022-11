Seconda conferenza mondiale su cura ed educazione della prima infanzia a Tashkent

Si è tenuta il 15 novembre a Tashkent in Uzbekistan, la Seconda Conferenza Mondiale sulla cura e l’educazione della prima infanzia. Hanno partecipato i vertici delle organizzazioni internazionali, i ministri dei Paesi esteri aderenti e il Direttore Generale dell'UNESCO Audrey Azoulay.

Il Presidente della Repubblica dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev nel suo discorso alla cerimonia di apertura della conferenza internazionale ha dichiarato: “Negli ultimi anni, la nostra cooperazione con l'UNESCO nei settori dell'istruzione, della scienza, del patrimonio culturale, dell'informazione e della comunicazione si è sviluppata rapidamente. In particolare, con il supporto dell’Organizzazione, abbiamo implementato efficacemente una serie di programmi e progetti significativi per preservare i siti del patrimonio culturale mondiale nel nostro Paese, ripristinare gli antichi legami culturali della Grande Via della Seta, migliorare la qualità del sistema educativo e garantire lo sviluppo delle capacità professionali dei giovani dell'Uzbekistan.

La Seconda Conferenza Mondiale sulla cura e l'educazione della prima infanzia ha come obiettivo quello di generare nuovi approcci e soluzioni al problema dell'educazione dei bambini, una direzione importante di sviluppo sostenibile. E’ innegabile che ci siano una serie di sfide nel fornire un'istruzione prescolare qualificata per i bambini di tutto il mondo. In molti Paesi, l'istruzione prescolare non viene fornita a quasi 200 milioni di bambini, il che limita il loro accesso all'istruzione primaria. A sua volta, non è un segreto che la pandemia di coronavirus abbia avuto un enorme impatto negativo sul settore dell'istruzione. In un momento di tali sfide, è chiaramente importante che tutti i Paesi collaborino per poter risolvere insieme questi problemi.

Ha inoltre sottolineato il Presidente Shavkat Mirziyoyev: “Sulla base del principio che la dignità umana, i suoi diritti e interessi sono il valore più alto, abbiamo definito la creazione di condizioni di vita dignitose per la gente del nostro Paese come una priorità della politica del Nuovo Uzbekistan. A questo proposito, attribuiamo grande importanza, soprattutto, alla cura e al sostegno pratico dei giovani e dei bambini, crescendo una generazione fisicamente sana e spiritualmente matura. Attraverso lo sviluppo della prima infanzia e fornendo un ambiente di apprendimento dignitoso, stiamo costruendo una solida base per la piena espressione di sé dei bambini in futuro. In effetti, non c'è dubbio che gli investimenti spesi per raggiungere un obiettivo così nobile ripagheranno più volte in futuro. Sappiamo bene che la personalità del bambino si forma in età prescolare, ed è durante questo periodo che si debbono creare le basi per il suo sviluppo intellettuale e fisico.” – ha continuato il leader uzbeko: “Attualmente nel nostro Paese ci sono circa 3 milioni di bambini in età prescolare. Indubbiamente, sono il nostro tesoro più prezioso, i creatori della nostra vita libera e prospera e del nostro brillante futuro. Vale anche la pena ricordare che nel recente passato il tasso di iscrizione alla scuola materna è sceso al 27%. Quasi tutte le istituzioni prescolari non disponevano di tecnologie e manuali moderni e le loro strutture erano in fase di ristrutturazione. Ciò ha limitato l'opportunità dei nostri figli di ricevere un'istruzione e un'educazione di qualità completa. Considerando che, il ruolo e l'importanza del sistema di istruzione prescolare nella nostra vita sociale, che è considerato l'anello più importante nell'educazione dei nostri figli, non possono essere misurati e sopravvalutati. Fin dai primi giorni delle riforme, abbiamo deciso di modernizzare radicalmente il settore dell'istruzione esistente, in particolare l'istruzione prescolare. A questo scopo, e per la prima volta nella storia del nostro Paese, abbiamo istituito un Ministero dell'Educazione Prescolare. Poniamo grande enfasi sull'innalzamento degli asili nido a un nuovo livello in base alle esigenze di tempo, all'ampia applicazione di metodi e tecniche avanzati e al rafforzamento della base educativa e materiale. Abbiamo creato condizioni favorevoli per l'ingresso del settore privato per ampliare lo sviluppo nel campo educativo. Le sovvenzioni del bilancio dello Stato erano disponibili anche per ogni bambino in affidamento negli asili. Negli ultimi anni, il numero di asili nido nel nostro Paese è aumentato di sei volte. Migliaia di asili familiari sono stati istituiti in aree remote e fuori mano. Anche il numero di educatori e insegnanti è triplicato e ha raggiunto i 160.000. Inoltre, è stato intrapreso un lavoro pratico per migliorare le qualifiche di oltre 160.000 docenti. Ciò, a sua volta, ha fornito l'opportunità di aumentare il numero di bambini che ricevono istruzione e formazione negli asili da 600mila a 2 milioni, il tasso di copertura dei bambini è aumentato al 70%. La vita è un'esperienza di apprendimento costante, pertanto, nel corso delle riforme democratiche in Uzbekistan, stiamo dando la priorità all'innalzamento del sistema educativo al livello dei requisiti moderni. In particolare, nel nostro Paese sono attualmente attive più di 10.000 scuole secondarie. Negli ultimi anni, il numero di istituti di istruzione superiore è aumentato di quasi 2,5 volte e ha raggiunto il 186. Trentuno di loro sono filiali delle principali università e istituti del mondo. Vale la pena notare che la quota di ammissione all'università è aumentata di 3,5 volte e le iscrizioni all'istruzione superiore sono aumentate dal 9% al 38%”.

L’Uzbekistan, situato all'incrocio della Grande Via della Seta, ha contribuito allo sviluppo della civiltà e della cultura mondiale fin dai tempi antichi. Famosi studiosi come Al-Khorazmi, che ha fondato il concetto di algebra e algoritmo, Al-Biruni, che ha gettato le basi della scienza della mineralogia, Ibn Sina, famoso scienziato medico conosciuto nel mondo come Avicenna, Mirzo Ulug' bek, un grande astronomo che ha determinato con precisione la posizione e il movimento di millediciotto stelle, Ahmad Fargani, che ha creato un dispositivo unico per misurare il livello del fiume Nilo, hanno dato un contributo significativo allo sviluppo del primo e del secondo Rinascimento orientale nel Medioevo con le loro inestimabili opere, scoperte scientifiche e creative. In passato a Bukhara c’erano più di 300 madrase, che erano le università di quel tempo, e circa 120 a Samarcanda. Da tempo immemorabile, il Paese ha attribuito grande importanza all'educazione e all'istruzione.

Il grande poeta e pensatore uzbeko Alisher Navoi ha promosso l'idea di un essere umano perfetto che si sviluppa armoniosamente in tutti gli aspetti, in possesso di un'elevata conoscenza e spiritualità. Le parole di Abdulla Avloni, grande illuminatore, famoso scrittore e pedagogo attivo all'inizio del XX secolo affermava: "L'educazione è una questione di vita o di morte, o di salvezza o di distruzione, o di felicità o di disastro", sagge parole su cui fondare importanti programmi di sviluppo e accrescimento del settore didattico.

Continua Shavkat Mirziyoyev: “Il Terzo Rinascimento nel nostro Paese è un compito strategico e lo stiamo portando al livello di un'idea nazionale. Consideriamo l'istruzione prescolare e scolastica, il sistema di istruzione speciale superiore e secondaria, nonché le istituzioni scientifiche e culturali come quattro anelli integrali del futuro Rinascimento. Crediamo che le maestre d'asilo, le maestre scolastiche, i professori e gli intellettuali scientifici e creativi siano i quattro pilastri del nuovo Rinascimento. A questo proposito, ci impegneremo a raggiungere i nostri obiettivi mettendo in comune la nostra esperienza nazionale e le migliori realizzazioni mondiali. È ovvio che dove c'è istruzione e formazione, ci saranno senza dubbio scienza, cultura e sviluppo. Il radicalismo e l'estremismo non attecchiranno mai in una società altamente istruita. Continueremo costantemente il lavoro che abbiamo iniziato e prenderemo tutte le misure necessarie in futuro per raggiungere l'iscrizione dell'80% dei bambini piccoli all'istruzione prescolare nel 2025. Inoltre, nell'ambito degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, miriamo ad avere bambini di sei anni completamente iscritti al programma di preparazione scolastica entro il 2025”.

Il fatto che i rappresentanti di 150 Paesi del mondo partecipino alla conferenza è una chiara testimonianza che lo sviluppo dell'educazione prescolare è oggi di importanza globale. La finalità è creare nuove opportunità per un'ulteriore espansione della cooperazione internazionale al fine di definire politiche relative al campo dell'istruzione prescolare fino al 2030 nel mondo e fornire così un'istruzione di qualità ai bambini piccoli. Sulla base di ciò, sono state avanzare le seguenti importanti proposte: in primo luogo, nel mondo di oggi i bambini in età prescolare, che sono i più vulnerabili, soffrono anche delle crescenti minacce di violenza. Pertanto, è molto urgente risolvere efficacemente il problema dell'istruzione di qualità per i bambini piccoli a livello globale, sviluppare soluzioni congiunte e approcci sistematici a questi problemi. Tenendo conto di ciò, si è proposto di tenere regolarmente questa conferenza internazionale. In secondo luogo si è programmato di istituire un centro regionale dell'UNESCO a Tashkent al fine di coordinare sistematicamente tutti gli sforzi dell’Uzbekistan in materia di istruzione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Si è suggerito inoltre, di sviluppare un programma globale per condurre progetti e ricerche congiunti con l'Organizzazione mondiale per l'educazione della prima infanzia, per preparare nuovi metodi di educazione e manuali metodici.

La conferenza si è svolta in uno spirito di intenso confronto e scambio reciproco di idee, e verranno sviluppate nuove iniziative, proposte specifiche e raccomandazioni. Indubbiamente, la Dichiarazione di Tashkent che sarà adottata dopo la conferenza servirà da base per i futuri sforzi di collaborazione in questo settore.