Identici sconosciuti, due giocatori di baseball hanno stesso nome, lavoro e aspetto: «Faremo il test del Dna»

Uguale altezza, colore dei capelli (rosso fuoco) e occhiali. Identici, ma sconosciuti. Sono due lanciatori di baseball della Minor League con lo stesso nome e un aspetto stranamente simile. Hanno fatto un test del Dna per scoprire se sono effettivamente imparentati dopo anni di confusione. Si chiamano Brady Feigl, 32 anni, giocatore dei Long Island Ducks, e Brady Feigl, 27 anni, che gioca per i Las Vegas Aviators.

Nel 2015, i «gemelli» sono stati scambiati per la prima volta l'uno con l'altro quando entrambi hanno subito lo stesso identico intervento chirurgico al gomito eseguito dallo stesso medico, di nome Dr. James Andrews.

«Probabilmente ero fuori dall'intervento da sei o sette mesi e il loro ufficio ha chiamato il nostro allenatore e ha detto: "Ehi, quando si presenta Brady per l'intervento? Viene qui domani?" disse all'epoca il giovane Feigl a The Clarion Ledger .

Big birthday shoutout to JR Pitcher @bmfeigl! Have an awesome day! 🎉 #BirthdayReb pic.twitter.com/KlPjPBqKLL — Ole Miss Baseball (@OleMissBSB) November 27, 2017



Successivamente Feigl ha scoperto di avere un vero sosia. «Ho avuto l'operazione sei mesi fa. Di cosa stai parlando?» Feigl ha spiegato. «È così che ho scoperto che eravamo in due, uguali».



Altra crisi di identità

Qualche anno dopo, nel 2017, il duo è caduto in un'altra crisi di identità, dopo che la squadra di baseball dell'Università del Missouri ha taggato il Feigl sbagliato su Twitter in un tributo di compleanno, dove il giocatore di Las Vegas era ingaggiato all'epoca. «Sbagliato Brady Feigl», ha risposto l'ex giocatore dei San Diego Padres. «Potrebbe essere alla ricerca del mio sosia»

Nessun scambio alla nascita

Stranamente, questi due non sono stati separati alla nascita: il test del Dna non ha mostrato alcuna connessione biologica. Tuttavia, nonostante la loro differenza di età, i Feigl si sentono ancora legati l'uno all'altro.

«Siamo ancora fratelli in un certo senso», ha detto il vecchio Feigl, secondo The Sun. I Feigls potrebbero non essere gli unici due là fuori che sono due estranei identici: uno studio dell'agosto 2022 su 32 coppie di Cell Reports ha scoperto che le persone che si assomigliano ma non sono imparentate condividono somiglianze genetiche. Nello studio, i ricercatori hanno chiesto ai sosia di fare un test del Dna e compilare un questionario sulle loro vite, secondo la Cnn . Gli scienziati che hanno eseguito il lavoro hanno anche sottoposto le immagini dei doppelgänger a tre diversi programmi di riconoscimento facciale.