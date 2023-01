Roma, sparatoria a Tor Bella Monaca: colpi in aria dopo lite in strada. Uomo in commissariato

Diversi spari sono stati sentiti dai residenti di Tor Bella Monaca nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14. Secondo le segnalazioni arrivate ai poliziotti, un uomo a bordo di una Panda grigia avrebbe discusso con un altro in strada e avrebbe esploso dei colpi d'arma da fuoco in aria.

Spari in strada a Tor Bella Monaca

Sul posto gli agenti hanno effettivamente trovato la macchina descritta dai testimoni e l'uomo, ora è in commissariato Casilino. In corso perquisizioni e rilievi per accertare la dinamica dei fatti.