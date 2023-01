Latina, sparatoria a Sezze nei pressi di un bar: colpi esplosi da un'auto

Sparatoria poco dopo l'una a Sezze Scalo. Colpi di pistola sono stati esplosi da un'auto all'indirizzo di una persona. E' accaduto nel piazzale dell'American Bar, locale che è chiuso da tempo, in via degli Archi di San Lidano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri con pattuglie da Sezze e da Latina.

Da una prima ricostruzione nel piazzale del bar, che è chiuso da oltre due mesi, sono arrivate due auto. «Qui non c'è mai nessuno e non ci sono telecamere» racconta una persona che vive poco distante. «Abbiamo sentito del trambusto e visto un'auto fuggire a forte velocità» racconta. Nel piazzale è rimasta un'altra auto, quella raggiunta dai proiettili che è stata sequestrtata e già portata via in un deposito giudiziario.

La vittima dell'agguato è rimasta miracolosamente illesa, mentre la sua auto è crivellata di colpi. Ai carabinieri ha raccontato che si era fermato nel piazzale sterrato per fare la pipì e che mentre era dietro la struttura del bar ha sentito gli spari e visto un'auto fuggire. Dichiarazioni che vengono prese con grande cautela.