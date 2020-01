5G, dalla Gran Bretagna via libera a Huawei: "delusione" degli Stati Uniti

Via libera a Huawei dalla Gran Bretagna, che continuerà a servirsi di componenti fornite dal colosso cinese per la realizzazione del nuovo sistema di telecomunicazioni 5G nel Regno. Lo ha annunciato il governo di Boris Johnson al termine di una riunione decisiva del Consiglio di sicurezza nazionale, precisando però che Huawei sarà esclusa da qualunque ruolo nella fornitura di «parti sensibili» della rete. Delusione da parte della Casa Bianca: gli Usa avevano spinto per un bando totale della holding cinese, che Washington accusa di legami con l'intelligence di Pechino.

Huawei, boom di vendite nel 2019 ma l'anno prossimo sarà

È quanto riportano vari media Usa, citando un funzionario "senior" dell'amministrazione Trump. «Non ci sono opzioni sicure nel far controllare a fornitori non affidabili qualsiasi porzione di una rete 5G», afferma la Casa Bianca, aggiungendo che Washington intende «lavorare col Regno Unito per escludere fornitori non affidabili dalle reti 5G». Gli Usa, inoltre, «continuano ad invitare tutti i Paesi a valutare attentamente l'impatto a lungo termine sulla sicurezza nazionale e e quello economico nel consentire l'accesso di fornitori non affidabili all'importante infrastruttura della rete 5G».

Huawei, nuova denuncia contro Trump per lo stop ai sussidi governativi

«Siamo rassicurati dalla conferma che continueremo a lavorare con i mostri clienti per andare avanti sulla strada della realizzazione del 5G». È il commento a caldo di Victor Zhang, numero uno di Huawei Uk, alla decisione presa da Londra. «È una decisione che offre al Regno Unito l'accesso a una tecnologia leader a livello mondiale e garantisce la concorrenza del mercato», ha aggiunto in una nota.



Ultimo aggiornamento: 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA