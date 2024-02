Houthi minacciano l'Italia: «Sarà bersaglio se partecipa all'aggressione contro lo Yemen». Meloni: «Doveroso partecipare a missione nel Mar Rosso»

Usa e Gran Bretagna, rei di centinaia di attacchi aerei sullo Yemen, «non possono sfuggire alla punizione»: il ministero degli Esteri degli Houthi, il gruppo sostenuto dall'Iran che governa parte del Paese in Medio Oriente, non usa mezzi termini. E promette ritorsioni in particolare contro gli Stati Uniti.

Ma anche l'Italia, avvertono i ribelli, può finire nel mirino: «Diventerà un bersaglio se parteciperà all'aggressione contro lo Yemen. Il suo coinvolgimento sarà considerato un'escalation e una militarizzazione del mare, e non sarà efficace. Il passaggio delle navi italiane e di altri durante le operazioni yemenite a sostegno di Gaza è una prova che l'obiettivo è noto», dice in un'intervista a Repubblica Mohamed Ali al-Houti, uno dei leader del movimento Ansar Allah (gli Houthi) e cugino dell'attuale leader Abdul-Malik Al-Houti.

Iran, prove di guerra: esercitazioni navali con Russia e Cina. «Rafforzare la sicurezza regionale»

Meloni e il Mar Rosso

Nel Mar Rosso «partecipiamo a una missione difensiva, è utile, doveroso e sono contenta che l'Italia assuma il comando di questa missione a dimostrazione del nostro riconosciuto ruolo, e penso che sia strategico per l'Europa e l'Italia», ha detto intanto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a Tokyo.

Le minacce Houthi all'Italia

«Il nostro consiglio all'Italia è di esercitare pressione su Israele per fermare i massacri quotidiani a Gaza. Questo è ciò che porterà alla pace. Consigliamo all'Italia di rimanere neutrale, che è il minimo che può fare - incalza intanto Mohamed Ali al-Houti - Non c'è giustificazione per qualsiasi avventura al di fuori dei suoi confini».

«Consigliamo agli europei di aumentare la pressione sui responsabili degli orrori a Gaza. Le nostre operazioni mirano a fermare l'aggressione e a sollevare l'assedio. Qualsiasi altra giustificazione per l'escalation da parte degli europei è inaccettabile», incalza. Secondo Mohamed Ali al-Houti, «non c'è alcun blocco nel Mar Rosso».

«Prendiamo di mira solo le navi associate a Israele, che si dirigono verso porti occupati, di proprietà di israeliani, o entrano nel porto di Eilat - insiste - Non abbiamo intenzione di chiudere lo stretto di Bab el Mandeb o il Mar Rosso». E afferma: «Essere classificati come terroristi per sostenere Gaza è un onore per noi».

Tajani: «Non ci facciamo intimorire dalle minacce degli Houthi»

«Non ci facciamo intimorire dalle minacce degli Houthi - la secca replica del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al margine dei Med Dialogues - Noi difendiamo il traffico mercantile, non attacchiamo nessuno ma non vogliamo essere attaccati da nessuno. C'è una libera circolazione marittima: se ci saranno degli attacchi risponderemo difendendo le navi mercantili italiane. Questo deve essere molto chiaro. Non ci facciamo intimidire da nessuna dichiarazione degli Houthi, che sono un'organizzazione terroristica».