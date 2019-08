Hong Kong, polizia nega permesso di manifestare a Civil Human Right Front

Ultimo aggiornamento: 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La, gruppo delle mobilitazioni pacifiche pro-democrazia, a causa dei timori per la sicurezza e delle "distruzioni su larga scala".. Il programma è stato bloccato dalla polizia per la vicinanza a "sedi sensibili", come la Government House e la Court of Final Appeal.Intanto il Ministero della Difesa Cinese,. La guarnigione dell'Esercito di Liberazione Popolare, forze armate cinesi, ha la missione di difendere il territorio e di assicurare "la pace e la stabilità". Ren ha anche detto che