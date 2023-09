A Hong Kong le piogge più intense degli ultimi 140 anni

​Hong Kong è stata inondata dalle piogge più forti degli ultimi 140 anni, che hanno lasciato le strade della città e alcune stazioni della metropolitana sott'acqua, le vie cittadine si sono trasformate in torrenti in piena. Un po' ovunque si registrano, frane, smottamenti e si sono aperte voragini nelle strade, mandando in tilt la circolazione.

L'osservatorio meteorologico della città ha registrato precipitazioni orarie di oltre 158 millimetri presso la sua sede, la più alta da quando sono iniziate le registrazioni nel 1884. La Cina meridionale è stata colpita lo scorso fine settimana da due tifoni in rapida successione - Saola e Haikui - e le piogge torrenziali che hanno colpito Hong Kong sono legate al passaggio di queste perturbazioni.

"Beh, spero che la città si riprenda presto, perché non capita molto spesso che ci siano tali fenomeni. Ma penso che Hong Kong abbia un sistema abbastanza buono, quindi spero che tutto torni presto a funzionare." dice questa donna

Al momento non ci sono notizie di feriti, ma le autorità hanno sospeso le scuole e i servizi per facilitare le operazioni di soccorso.