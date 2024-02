Hong Kong, bimba positiva all'aviaria: si teme contagio uomo-uomo

Venerdì 23 Febbraio 2024, 12:48

Una bambina di 22 mesi di Hong Kong è stata infettata dal virus dell'influenza aviaria A/H9 senza avere avuto contatti con volatili o mangiato pollame poco cotto, sollevando preoccupazioni per una possibile trasmissione da uomo a uomo. La bambina, che ha mostrato sintomi come febbre e tosse il 15 febbraio, è ora in condizioni stabili e isolata in ospedale. Le autorità stanno conducendo indagini epidemiologiche, dato che un membro della famiglia ha sviluppato sintomi simili.

La piccola sta bene, non ha avuto contatti con volatili infetti

Il Centro per la Protezione della Salute di Hong Kong sta indagando sul caso. L'infezione da influenza A (H9), una forma lieve di influenza aviaria, è una malattia infettiva segnalata in passato a Hong Kong, con nove casi dal 1999. Le indagini sono in corso e le autorità sanitarie locali e l'OMS sono state informate. Il CHP sottolinea l'importanza della sorveglianza, consigliando precauzioni contro l'influenza aviaria, come evitare mercati di pollame vivi, cuocere bene pollame e uova, e mantenere l'igiene personale.