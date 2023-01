Harry, la famiglia reale pensa che il principe sia stato «rapito da Meghan e dalle sedute di psicoterapia»

La famiglia del principe Harry crede che sia stato "rapito da un culto della psicoterapia" e da sua moglie Meghan Markle. Le indiscrezioni arrivano da una fonte reale citata da The Indipendent. Harry ha ammesso nel suo libro, "Spare", che già nel 2019 il principe William temeva che suo fratello "stasse subendo il 'lavaggio del cervello'" dalla terapia.

Le rivelazioni della fonte reale

"È stato rapito dalle sedute di psicoterapia e da Meghan", ha detto la fonte al giornale britannico. "È impossibile per lui tornare in queste circostanze", ha detto la fonte. Anche la famiglia di Harry, tra cui papà Re Carlo III e la matrigna Queen Consort Camilla, si sentono "intrappolati" sapendo che tutto ciò che diranno sarà usato contro di loro, ha detto la fonte dell'Independent.

La rottura della fiducia

“Non possono davvero impegnarsi perché tutto ciò che dicono sarà condiviso con i media. È impossibile avere una conversazione o scrivere una lettera a causa del rischio che qualsiasi cosa dicano venga resa di dominio pubblico da Harry, potenzialmente per un vantaggio commerciale", ha detto la fonte reale. "C'è stata una completa rottura della fiducia". In "Spare" - il libro di memorie ufficialmente rilasciato martedì - Harry si lamenta del fratello, l'erede apparente di 40 anni, che si rifiuta di unirsi a lui in una delle sessioni di terapia.

La strategia

“La sua strategia era palesemente ovvia: non stavo bene, il che significava che non ero saggio. Come se tutto il mio comportamento dovesse essere messo in discussione", ha scritto Harry, spiegando in dettaglio come "si è trasformato in una discussione, che si è protratta per oltre 72 ore". "Ogni tanto mi rendevo conto che la mia peggiore paura si stava avverando: dopo mesi di terapia, dopo aver lavorato duramente per diventare più consapevole, più indipendente, ero un estraneo per mio fratello maggiore", ha scritto Harry. "Non riusciva più a relazionarsi con me", ha detto, suggerendo che la lotta ha portato allo scambio di messaggi finale dei fratelli.

“Ho salvato i messaggi. Li ho ancora", ha scritto Harry, dicendo che lo riempiono di "tristezza" e "confusione" - anche se i messaggi di William gli dicevano che "lo amava" e "avrebbe fatto tutto il necessario per aiutarlo". In precedenza, Harry aveva anche ammesso che dopo che suo fratello lo avrebbe picchiato a terra, avrebbe "telefonato al mio terapista" piuttosto che a sua moglie. Buckingham Palace si è finora rifiutato di commentare il libro di Harry o numerose interviste televisive.