Harry e Meghan divisi, lui vuole tornare nel Regno Unito mentre lei è "preoccupata" di incontrare la famiglia reale. Ecco quando

Divisi. Il principe Harry vuole che sua moglie Meghan Markle e i loro due figli, Archie e Lilibet, lo accompagnino nel viaggio di ritorno nel Regno Unito. Lei, invece, non sembra altrettanto entusiasta dell’idea. All'inizio di questo mese il duca di Sussex ha fatto visita a suo padre, re Carlo, a cui è stato diagnosticato un cancro. Nell'apparizione a Good Morning America Harry ha rivelato che ha intenzione di tornare più spesso: "Ho altri viaggi in programma che mi porterebbero di nuovo nel Regno Unito. Vedrò la mia famiglia il più possibile".

Le rivelazioni

Secondo delle fonti non specificate ma che sarebbero vicine ai reali, citate da express.uk, il principe Harry vuole che sua moglie e i suoi figli si uniscano a lui in questi viaggi.

Ciò aiuterebbe a ricucire i rapporti interrotti con il resto della famiglia reale. Quando potrebbe tornare a Londra? Per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games, che si celebreranno nella Cattedrale di St Paul a maggio. "È fermamente convinto di volere che Meghan e i bambini si uniscano a lui - è trapelato da Ok magazine -, ma penso che potrebbe essere preoccupata e penso che trovi molto scomoda la permanenza nel Regno Unito".

Prove di riconciliazione?

"Meghan sa che non è stata desiderata in passato, quindi perché dovrebbe essere diverso questa volta?". L'insider ha notato che ci saranno "molte chiamate e riunioni Zoom pianificate" per sistemare le cose prima che Meghan decida di tornare nel Regno Unito. L'insider pensa che il viaggio degli Invictus Games potrebbe essere l'inizio del ritorno di Meghan e Harry alla struttura reale. Hanno condiviso che la famiglia reale ne è felice, aggiungendo: "Tutti sono d'accordo che ora è il momento giusto per riunirsi". Meghan non è andata con Harry nel suo ultimo viaggio nel Regno Unito. Lo scrittore Omid Scobie ha detto nel suo libro Endgame che la duchessa di Sussex "non si è mai sentita a casa" nel Regno Unito. Ha addirittura affermato che Meghan “non vorrà mai più mettere piede in Inghilterra”.