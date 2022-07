Guinnes World Records, 24.679 diamanti su un unico anello: l'impresa di un'azienda indiana

SWA Diamonds (India) è l'azienda che ha ottenuto il Guinness World Records, per il maggior numero di diamanti incastonati in un anello lo scorso 5 maggio 2022. Il design dell'anello si è ispirato alla pianta conosciuta come fungo dell'ostrica rosa. «Il fungo rappresenta l'immortalità e la longevità», ha spiegato Abdul Gafur Anadiyan, amministratore delegato di SWA Diamonds.

APPROFONDIMENTI ALPINISMO IN ROSA Foto LA STORIA La ragazza con le gambe più lunghe del mondo L'IMPRESA Da Roma a Capo Nord in 45 ore, è Guinness GIRAMONDO DA GUINNES A 21 anni ha visitato tutti e 196 i paesi del mondo: è...

Roma, il "signore dei diamanti" nei guai: ha autoriciclato 99 milioni. Tra i vip truffati anche Vasco Rossi

Il record

SWA Diamonds ha impiegato quasi tre mesi per completare il progetto da guinnes. Prima è stata stampata la forma dell'anello in 3D, poi è stato versato dell'oro liquido nello stampo. Una volta raffreddato è stato limato fino a raggungere una forma complessiva di 41 petali di funghi unici. Con la base completa, ogni diamante è stato poi meticolosamente posizionato a mano su ciascun lato dei petali del fungo. Per contare i diamanti incastonati i giudici di gara hanno usato un microscopio. Dopo sono stati valutati purezza, caratura, peso, tipo di taglio e tipo di diamanti utilizzati. Sull'anello sono stati inseriti un totale di 24.679 diamanti. L'anello finale pesa 340 grammi e secondo SWA Diamonds ha un valore di 95.243 dollari.