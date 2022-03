Guerra nucleare, Biden cambia rotta: «Possibile utilizzo armi atomiche in condizioni estreme»

Le armi atomiche degli Stati Uniti potranno essere usate anche per rispondere a pericoli convenzionali e non nucleari, sebbene solo in «circostanze estreme». È il cambio di rotta del presidente americano Joe Biden, che durante la campagna elettorale aveva sostenuto che l'unico utilizzo dell'atomica doveva essere quello di deterrente contro attacchi analoghi.

Ora invece con la tensione internazionale creatasi con l'invasione russa dell'Ucraina e la maggiore pressione degli alleati, il presidente torna al "tradizionale approccio americano" che prevede il «ruolo fondamentale» dell'arsenale atomico come deterrente degli attacchi nemici, non solo nucleari ma anche convenzionali: biologici, chimici e forse, secondo il Wall Street Journal, anche in caso di cyberattacchi.

Mille miliardi di dollari per nodernizzare l'arsenale nucleare Usa

La nuova posizione di Biden segue la revisione condotta sulla strategia e sui programmi nucleari americani. Una revisione che sostiene un'estesa modernizzazione dell'arsenale statunitense che potrebbe costare oltre 1000 miliardi di dollari.

Tuttavia funzionari dell'amministrazione Biden precisano che il cambio di rotta non accantona definitivamente l'obiettivo a lungo termine di ridurre la dipendenza americana dall'arma nucleare. Ci sarà infatti una profonda riflessione sulla necessità di consolidare il sostegno degli alleati di fronte alle minacce della Russia e all'ascesa della Cina.

Armi nucleari in risposta all'uso di gas o armi batteriologiche

Durante la Guerra Fredda gli Stati Uniti si erano riservati il diritto di usare armi nucleari anche in risposta ad attacchi convenzionali. Successivamente in linea con i trattati internazionali per il controllo delle armi, la superpotenza si era impegna ad utilizzare il proprio arsenale atomico come deterrente contro l'uso di armi batteriologiche o con gas velenosi. Durante la campagna elettorale, Biden aveva sostenuto l'utilizzo dell'arsenale nucleare con il solo scopo di deterrenza contro altri attacchi nucleari, e se necessario, come ritorsione. Ma ora è dovuto tornare sui suoi passi.