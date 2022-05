Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Zelensky: «Armi laser russe segno del fallimento». Biden nega a Kiev lanciarazzi a lunga gittata

Guerra in Ucraina, la diretta di oggi 19 maggio, 85° giorno dell'invasione russa. Continua il blocco totale del dialogo tra Kiev e Mosca. Dopo la resa di circa 250 militari che eranno asserragliati nell'acciaieria di Azovstal resta incerta la sorte di una cinquantina di soldati che potrebbero essere ancora negli scantinati degli impianti, compresi i loro comandanti. Zelensky continua a trattare nella «speranza di salvarli», ma da Mosca arrivano segnali minacciosi, soprattutto verso la milizia nazionalista: sono «terroristi» e non possono essere oggetto di scambio di prigionieri.

Svezia e Finlandia nella Nato, finisce l’era della neutralità: ecco il nuovo ordine mondiale

Guerra in Ucraina, le notizie di oggi

Ore 7.40 - Almeno una persona è morta questa mattina all'alba in un attacco delle forze ucraine contro il villaggio russo di Tyotkino, nella regione di Kursk (sud-ovest), vicino al confine con l'Ucraina: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Roman Starovoyt, che ha parlato anche di «feriti».

Ore 5.30 - Laser russi anti droni. l fatto che la Russia stia usando "armi laser" indica il «completo fallimento dell'invasione» dell'Ucraina: lo ha detto nel suo messaggio serale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Oggi un rappresentante russo ha detto che gli occupanti stanno usando armi laser, apparentemente per risparmiare missili. Primo, va notato che abbiano bisogno di risparmiare missili... hanno lanciato oltre 2000 missili contro l' Ucraina, che era la gran parte del loro arsenale. Ora hanno solo rimasugli. Secondo, tutti hanno già visto la Russia in guerra: militari di leva senza esperienza, lanciati in battaglia come carne da cannone. Predoni che vedono per la prima volta normali elettrodomestici in un paese straniero. Blindati sovietici senza protezioni moderne. Bombe al fosforo proibite, che usano per bruciare scuole e case», afferma Zelensky. «E missili, la maggior parte dei quali usati per distruggere infrastrutture civili senza alcun vantaggio strategico militare». «Nella propaganda nazista c'era l'espressione 'wunderwaffe', l'arma delle meraviglie. Più diventava chiaro che non avevano chance di vincere la guerra, più cresceva la propaganda sull'arma delle meraviglie, capace di cambiare le sorti della guerra... e al terzo mese di guerra, la Russia cerca di trovare la sua wunderwaffe. Pare che sia il laser. Tutto ciò indica il completo fallimento dell'invasione». L'agenzia Reuters ha riferito che la Russia sta usando una nuova generazione di armi laser per colpire i droni. Poco si sa di queste armi laser, salvo che in un'occasione nel 2018 il presidente Vladimir Putin ne menzionò una chiamata Peresvet; Yuri Borisov, il primo ministro incaricato dello sviluppo bellico, ha detto ad una conferenza in Mosca che Peresvet viene ampiamente usato e che può 'accecarè satelliti a 1.500 km dalla superficie terrestre.

Ore 3.30 - Niente lanciarazzi a lunga gittata. Joe Biden resiste alle pressanti richieste di Kiev di ottenere sistemi lancia razzi a lunga gittata, nel timore che possano essere usati per lanciare attacchi in territorio russo, espandendo e prolungando il conflitto in Ucraina. Lo scrive Politico citando tre persone a conoscenza del dossier. Per contrastare l'artiglieria pesante russa nel Donbass, Kiev in particolare chiede da tempo la fornitura di lanciarazzi multipli Mlrs, il sistema più pesante, complesso e potente sviluppato in tale categoria d'armamenti dall'industria occidentale. Ma la Casa Bianca non cede e i dirigenti ucraini sarebbero sempre più frustrati. «C'è stato un momento favorevole (a questo tipo di forniture, ndr) a Ramstein ma sembra essersi raffreddato», ha confidato un assistente parlamentare a conoscenza della discussione avuta da alleati e partner occidentali in Germania.

Ore 23.30 - Google chiude i suoi uffici in Russia. Lo riporta l'agenzia di notizia ucraina Unian, citando le parole di un portavoce dell'azienda. «Il sequestro di un conto bancario di Google Russia ha reso impossibile il funzionamento del nostro ufficio russo, incluso il mantenimento di dipendenti e salari in Russia, il pagamento di fornitori e appaltatori e l'adempimento di altri obblighi finanziari», ha affermato il portavoce di Google. Allo stesso tempo, riferisce Unian, Google continuerà a offrire l'opportunità di utilizzare i servizi gratuiti dell'azienda per gli utenti russi. Questi includono Ricerca, YouTube, Gmail, Maps e Google Play.

Ore 22.30 - Il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu ha espresso oggi a New York al segretario di stato Antony Blinken le «legittime preoccupazioni di sicurezza» di Ankara che Svezia e Finlandia «sostengano organizzazioni terroristiche», un riferimento ai curdi del PKK, organizzazione che la Turchia, gli Usa e la Ue considerano terroristica. «Ci sono inoltre anche restrizioni all'export su prodotti della difesa», ha aggiunto.

