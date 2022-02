I caccia Typhoon della Raf decollano "scramble" per intercettare bombardieri russi a nord della Scozia

Gran Bretagna, caccia Typhoon della Raf (Royal Air Force) si sono alzati in volo con proceduta Scramble (decollo rapido) dalla base di Lossiemouth in Scozia per intercettare due velivoli «non identificati» che si trovavano in avvicinamento allo spazio aereo del Regno Unito. Si tratta, da quanto è trapelato finora, di bombardieri russi. A dare la notizia è stato Sky News. L'Independent ha chiarito che si tratta di una missione di tipo «Quick Reaction Alert». Un portavoce della Raf ha detto al Mirror che « non verranno forniti dettagli sull'operazione fino a quando non verrà completata». In volo anche una coppia di F16 portoghesi al momento rischierati in Scozia nell'ambito di accordi Nato.

Lo scenario, non fosse per la crisi Russia-Ucraina, sarebbe da considerare di routine perché periodicamente l'aeronatica militare russa saggia i tempi di reazione delle forze aeree avversarie, ma di questi tempo lo scramble nei cieli scozzesi non ha mancato di innescare preoccupazioni. Sempre in questi giorni numerose unità della Marina russa stanno effettuando esercitazioni al largo dell'Irlanda suscitando le proteste di Dublino.

🚨BREAKING NEWS | The RAF is conducting a 'Quick Reaction Alert' mission, currently involved in the operation to intercept an unknown aircraft is a Voyager tanker and Typhoon jet. Notably, two Portuguese F-16 jets have launched from RAF Lossiemouth. All heading north. pic.twitter.com/j5zZhD4E15 — George Allison (@geoallison) February 2, 2022

RAF jets have been scrambled to track "unidentified aircraft" north of Scotland



For more on this and other news visit https://t.co/8OWd2TvLrt — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) February 2, 2022

In volo anche l'aerocisterna per rifornirli in caso di difficoltà. Non è la prima volta che avviene un simile episodio: lo scorso novembre era avvenuto un fatto simile in cui erano stati coinvolti velivoli militari russi.

