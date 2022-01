«Siamo d'accordo sul fatto che l'unica via sia quella politica, questa via passa per il dialogo». Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock a Berlino con Antony Blinken a proposito della crisi in Ucraina. «Purtroppo la Russia parla un'altra lingua e le attività militari aumentano», aggiunge.