Golfo del Messico, esplosa una piattaforma di gas naturale e fuoriuscita di petrolio. «Grave danno ambientale»

Allarme ambientale. Il «luogo del delitto» è il Golfo del Messico: lì è stata avvistata una grossa fuoriuscita di petrolio vicino al luogo dell'esplosione mortale di una piattaforma di gas naturale della «Petroleos Mexicanos». A riportare la notizia è il quotidiano messicano Reforma. Il governo, per ora, mantiene grande riservatezza sull'argomento.

Cosa è successo

Grave danno ambientale in Messico: una vasta fuoriuscita di petrolio a Campeche, l'area con la più alta produzione di greggio del Paese, nel Golfo del Messico, è stata rilevata da esperti e diffusa da alcuni media, ma finora il governo mantiene grande riservatezza sull'argomento. L'incidente è stato scoperto il 4 luglio, in un'area di circa 1.000 chilometri quadrati, tre giorni prima che si registrasse un incendio sulla piattaforma Nohoch-A, nella stessa regione.

L'area coperta da questo disastro equivale a due terzi del territorio della capitale messicana, hanno osservato gli specialisti.

Il geografo Guillermo Tamburini - sostenuto da ong come il Centro messicano di diritto ambientale (Cemda) e Greenpeace, che hanno ottenuto le immagini satellitari - ha dichiarato in una conferenza stampa virtuale che la chiazza di petrolio dal 12 luglio a questo lunedì è passata da 400 a mille chilometri quadrati. Pablo Ramírez, specialista in energia e cambiamento climatico di Greenpeace Messico, ha accusato la società governativa Petróleos Mexicanos (Pemex) di agire con «totale opacità» in materia e ha affermato che ciò «è preoccupante data la possibilità che sia un segnale di altri incidenti simili».

Il parere dell'esperto: cosa sappiamo

Uno scienziato che lavora con gruppi ambientalisti tra cui Greenpeace ha rilevato la perdita il 4 luglio, giorni prima dell'esplosione al largo della costa messicana di Campeche, spiega Reforma. La fuoriuscita era di circa 400 chilometri quadrati (154 miglia quadrate) all'inizio del mese e potrebbe essere cresciuta fino a circa due terzi delle dimensioni di Città del Messico, secondo il rapporto.

La fuoriuscita potrebbe non essere collegata all'esplosione dell'inizio del mese, ma è molto più grande di una tipica perdita di una piattaforma, ha detto Itziar Irakulis-Loitxate, ricercatore principale di uno studio dell'Università Politecnica di Valencia che l'anno scorso ha scoperto due grandi perdite di metano da una piattaforma offshore della Pemex.

La estatal @Pemex reconoció el registro de un derrame de petróleo en el campo Ek Balam, pero minimizó su magnitud y aseguró haber reparado la fuga https://t.co/qk78as8uUE — REFORMA (@Reforma) July 18, 2023

Poiché la fuoriuscita è iniziata prima dell'incendio della piattaforma di gas all'inizio di luglio, «tenderei a pensare che si tratti di due sfortunati incidenti che hanno coinciso in date simili, ma che non devono essere necessariamente collegati», ha dichiarato in un'intervista. «Ma è vero che questa particolare perdita è di gran lunga più grande e sta durando molto più a lungo del normale, il che è senza dubbio molto preoccupante».