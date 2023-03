Petrolio fuoriesce da un impianto, dichiarata l'emergenza in Gran Bretagna

Grave grave incidente ambientale in Gran Bretagna: circa 200 barili di petrolio sono fuoriusciti dall'oleodotto di Wytch Farm a Purbecks e si sono riversati nel porto di Poole. L'Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria ha dichiarato l'emergenza e vietato la balneazione fino a nuovo avviso.

#BREAKING: Major incident declared after about 200 barrels of reservoir fluid leaked from Wytch Farm oil field into water at Poole Harbour in Dorset; Poole Harbour Commissioners say leak occurred at Perenco pipelinehttps://t.co/ci9gUtbkT5