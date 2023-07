Sabbia rosa, verde o rossa? Ecco le spiagge più colorate del mondo, dove volare questa estate

Non solo distese di sabbia bianca come borotalco. In giro per il mondo la natura sa sempre dare spettacolo ed ecco che le spiagge assumono sfumature incredibili, in grado di regalare un profilo magico al panorama. Ecco quelle più particolari in giro per il globo, divise per gradazioni cromatiche:

Spiagge nere

Stromboli, Italia

Le rocce dell’omonimo vulcano si sono sgretolate nel tempo, dando vita a una spiaggia non molto turistica che sorge nella parte orientale dell’isola.

Sandcut, Canada

La sabbia qui è particolarmente scura e non è tutto: i visitatori che giungono da queste parti, non moltissimi tra l’altro, possono scorgere proprio accanto una cascata che si getta nell’Oceano Pacifico.

Mosteiros, Isole Azzorre

La spiaggia do Mosteiros ha origini vulcaniche e si trova sull’isola di Sao Miguel.

Il nome deriva da fatto che non lontano dalla riva, si notano gli ilhéus dos Mosteiros, quattro faraglioni, anch’essi neri, a ricordo dell’origine vulcanica dell’isola.

Spiagge arcobaleno

Pfeiffer Beach, Usa

La presenza di diversi minerali, regala un effetto particolare al panorama grazie ai raggi del sole che ne illuminano il profilo. Si trova nella regione della costa centrale della California, nel cuore del Big Sur e al tramonto offre il meglio di sé.

Spiagge rosa

Horseshoe Bay Beach, Southampton, Bermuda

Il rosa pastello che la contraddistingue crea un incredibile contrasto con il turchese del mare e il colore è dovuto a un piccolo animale che cresce nella zona e vive dentro una conchiglia chiara che, nel tempo, si sgretola e crea l’effetto.

Budelli, Sardegna

Il suo colore è dato dalla presenza nella composizione della sabbia di bioclasti e si trova nell’arcipelago della Maddalena. Da qualche tempo è tutelata dai furti di queste minuscole rocce colorate che ne causano un grave danno ambientale.

Spiagge gialle

Porto Ferro, Sardegna

Un mix di calcare arancione, di conchiglie, ma anche di elementi vulcanici crea questa sabbia che sa di estate per i suoi riflessi sul giallo, nella splendida cartolina della Sardegna.

Spiagge rosse

Kaihalulu Beach, Maui, Hawaii

Per raggiungere la spiaggia bisogna seguire un percorso di trekking ma, alla fine, il premio è un angolo di mare non affollato e dalla sabbia di color rosso acceso. A proteggerla ci pensano delle scogliere rocciose della medesima gradazione, regalata da residui locali di cenere lavica.

Santorini, Grecia

In una delle isole più belle dell’arcipelago delle Cicladi, nel mare Egeo, le lastre di roccia che circondano la spiaggia sono rosse. Questo luogo remoto e piccolo, si raggiunge scalando una collina e attraversando un sentiero di montagna che, alla fine, mostra un angolo perfetto creato dal fondale di origine vulcanica.

Ramla il-Hamra, Malta

La Baia di Ramla che significa “la spiaggia dalla sabbia rossa” si trova tra colline verdeggianti sull’isola di Gozo nell’arcipelago delle Isole Calipsee, a 4 chilometri a nord-ovest da Malta. Queste sfumature sono dovute alla presenza di sedimenti calcarei e depositi vulcanici.

Spiagge verdi

Papakolea Beach, Big Island, Hawaii

Trekking e arrampicata rappresentano il pegno da pagare per arrivare in questo luogo dove esiste un fenomeno naturale unico: la spiaggia è di colore verde, grazie alla presenza dell’olivina, una pietra semipreziosa molto particolare.

Spiagge viola

Pfeiffer Beach, California

Dificile pensare che esista una spiaggia color ametista, eppure in California le rocce di manganese, arricchiscono la sabbia di cristalli di tali tonalità.

Spiagge bianche

Hyams Beach, Australia

Raggiungerla nel sud-est dell’Australia presso Shoalhaven, nella località di Jervis Bay nel nuovo Galles, a circa 180 chilometri da Sydney, significa vedere un guinnes dei primati. La spiaggia, infatti, è stata eletta come quella con “la sabbia più bianca del mondo” ed è talmente chiara da risultare spesso accecante.