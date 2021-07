Germania, nuova frana vicino Colonia. Il bilancio sale a 103 morti e centinaia di dispersi per le alluvioni

Venerdì 16 Luglio 2021, 08:21 - Ultimo aggiornamento: 13:09

Sono salite a 103 le vittime delle devastanti alluvioni che hanno colpito la Germania. Lo riferiscono fonti ufficiali. l bilancio delle vittime delle alluvioni in Germania è creciuto dopo che le autorità della Renania-Palatinato, la regione più colpita, hanno annunciato che in quell'area i morti sono aumentati a 50. «Il numero delle vittime è salito a 50», contro le 28 del giorno prima, ha detto il portavoce del ministero dell'Interno della regione, Timo Haungs. I morti sono 43 nel Nordreno-Vestfalia, che ha appena aggiornato il bollettino ufficiale. Si aggiungono altre 10 vittime nella Renania Palatinato. Centinaia le persone che rimangono disperse, facendo temere un bilancio ancora più pesante. In totale in Europa i morti per il maltempo sono 118.

Alluvione in Germania, il sacrificio del pompiere-eroe travolto durante il salvataggio

Una nuova frana in Vestfalia ha trascinato con sé alcune case e auto, provocando la morte di un numero imprecisato di persone a Erftstadt-Blessem, in Vestfalia. Lo scrive la Dpa citando un portavoce di Colonia, che ha affermato «ci sono delle vittime».

Merkel: «Capiremo la portata di questa tragedia nei prossimi giorni»

«Temo che vedremo la piena portata di questa tragedia solo nei prossimi giorni», ha detto la cancelliera Angela Merkel da Washington. Il governo «non vi lascerà soli in questo momento difficile e terribile», ha aggiunto assicurando aiuti per i soccorsi e la ricostruzione. Nella regione più colpita, la Renania-Palatinato, sono al lavoro 15.000 tra militari e soccorritori, mentre gli elicotteri continuano a soccorrere i residenti bloccati sui tetti.

Belgio, 12 morti e 5 dispersi

Sale ancora il bilancio delle vittime causate dalle inondazioni che hanno devastato ampie aree del Belgio. I morti sono saliti a 12 e 5 le persone ancora disperse. Oltre 20.000 persone sono senza corrente elettrica. La maggior numero di vittime è stato segnalato nella provincia di Liegi. Il centro della città è stato evacuato ieri sera nel timore dello straripamento della Mosa il cui livello pare ora essersi stabilizzato. Il Paese è sotto choc per un fenomeno che i media definiscono di proporzioni storiche.