Germania, morti e dispersi per le piogge e le inondazioni: case spazzate via da un fiume Mappa

Giovedì 15 Luglio 2021, 08:56 - Ultimo aggiornamento: 09:12

Morti e dispersi in Germania per un'ondata di maltempo che ha colpito in particolare la Renania-Palatinato. Quattro persone sono morte e più di 50 risultano disperse a causa di forti piogge e inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale, dove sei case sono state spazzate via da un fiume: lo ha reso noto oggi la polizia.

APPROFONDIMENTI MONDO Germania, piogge record: 4 morti e 50 dispersi

«Molte delle persone» disperse si trovavano sui tetti delle case che sono state travolte dal fiume in piena nel comune di Schuld, nella Renania-Palatinato, ha detto un portavoce della polizia di Colonia.