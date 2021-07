Maltempo in Germania, decine di vittime per le inondazioni

Giovedì 15 Luglio 2021, 13:01 - Ultimo aggiornamento: 13:09

Un maltempo senza precedenti quello che si è scatenato nella Germania occidentale. Forti piogge e inondazioni hanno spazzato via ben sei case. Il bilancio è di decine di vittime e di dispersi. Tra i decessi si registrano anche due vigili del fuoco. Per sfuggire all'acqua, in tanti hanno cercato rifugio sui piani più alti dei palazzi. Lo scenario che si presenta è di strade sommerse, fiumi di fango, detriti e automobili accatastate: l'intera area è bloccata, i mezzi pubblici sono fermi e le case sono allagate. In questo video le immagini dei danni causati dall'inondazione.