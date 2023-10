Gaza: valico di Rafah potrebbe essere aperto per gli americani-palestinesi nel pomeriggio, dice la CNN

Il valico di Rafah tra l'Egitto e Gaza potrebbe essere aperto oggi pomeriggio. La notizia è stata riportata ieri citando fonti dell'intelligence egiziana e si trova anche su CNN che ha citato una corrispondenza via mail tra palestinesi-americani con funzionari del Dipartimento di Stato americano. Il valico di Rafah è l'unico passaggio in cui possono evacuare da Gaza i palestinesi della Striscia. Questa possibilità è offerta agli americani, ha detto un alto funzionario del Dipartimento di Stato americano citato da CNN. Gli Stati Uniti, lavorando con gli egiziani, israeliani, e qatarioti, ha lavorato per avere la traversata essere aperto da mezzogiorno alle 5 p.m. ora locale (5 - 10 a.m. ET) per gli americani.

CNN scrive che alcuni palestinesi-americani hanno ricevuto una serie di istruzioni sui propri famigliari bloccati a Gaza che potrebbero essere in grado di evacuare in Egitto sabato pomeriggio, secondo le e-mail condivise con la CNN. Il Consolar Affairs Crisis Management System (CACMS) del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha detto ai familiari che il sabato il valico di Rafah «può essere aperto». «Comprendiamo che la situazione sulla sicurezza è difficile, ma se si desidera lasciare Gaza si consiglia di approfittare di questa opportunità», il CACMS ha detto via mail.

The latest on Israel and the Gaza Strip#BREAKING Israel, Egypt agree to let US citizens leave Gaza's Rafah crossing on Saturday: US official#BREAKING Gaza death toll rises to 2,215 including 724 children: ministry pic.twitter.com/l2nbNXkyDj — AFP News Agency (@AFP) October 14, 2023

«Sosteniamo il passaggio sicuro per i civili», hanno detto. «Stiamo lavorando con i nostri partner israeliani ed egiziani per stabilire un corridoio umanitario sicuro sia per gli abitanti di Gaza che cercano di fuggire da questa guerra, sia per garantire che l'assistenza umanitaria raggiunga coloro che ne hanno bisogno all'interno del territorio», si legge nel passaggio della mail pubblicato da CNN.