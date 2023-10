Valico di Rafah, Egitto chiude la frontiera con Gaza: migliaia di palestinesi bloccati. Cosa è e perché è importante

Chiuso fino a nuovo avviso il valico di Rafah. Come riferiscono alcune fonti ad Al Arabiya, emittente televisiva emiratina, il valico al confine meridionale di Gaza con l'Egitto è stato infatti bloccato. Secondo quanto riportato da alcuni media internazionali il valico era stato colpito oggi da un raid israeliano.

Fumo e macerie a Gaza sotto assedio. Il racconto dei testimoni

Il dietrofront

È arrivato il dietrofront. Nonostante le parole del colonnello israeliano Richard Hecht, «Il valico di Rafah è ancora aperto. Consiglierei a chiunque possa farlo di uscire», le Forze di Difesa Israeliane fanno marcia indietro sul consiglio rivolto ai palestinesi di lasciare Gaza attraverso il valico di Rafah, controllato dall'Egitto.

L'attacco aereo

Come anticipato, il valico di Rafah sembra essere stato colpito stamattina da un attacco aereo israeliano. Lo riporta il Washington Post, sottolineando come si tratti del secondo attacco in meno di 24 ore contro il transito, unica via d'uscita dall'enclave palestinese. Secondo le autorità di frontiera, dal lato di Gaza, poco dopo le 12 ora locale un jet israeliano ha bombardato il tratto di strada tra la parte egiziana e quella di Gaza del valico. Il raid ha creato «un cratere profondo che impedisce gli spostamenti da e per l'Egitto». Due persone che lavorano al valico sono rimaste ferite, secondo quanto denunciato dalle autorità, senza però chiarire se si tratti di persone che si trovavano dalla parte egiziana o palestinese del valico controllato dall'Egitto.