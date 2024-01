Svezia, ondata di gelo estremo: in Lapponia -43,6°. Scuole chiuse, migliaia di auto bloccate

La Scandinavia torna indietro nel tempo e alle vecchie abitudini climatiche. Un'ondata di freddo polare proveniente dalla regione artica ha colpito Svezia, Finlandia e Danimarca, provocando notevoli disagi. Come agli automobilisti bloccati, in centinaia, sulla E22 per oltre 10 ore a causa del gelo. A Kvikkjokk, Lapponia, la temperatura è scesa a -43,6 gradi, un record di 25 anni. I meteorologi prevedono che le temperature estreme raggiungeranno Stoccolma sabato. Il freddo, le tempeste di neve e i venti forti hanno causato interruzioni nei trasporti e la chiusura delle scuole in varie zone della Scandinavia.

Freddo in Scandinavia, il record è del 1951

«Per metterlo in prospettiva, questa è la temperatura di gennaio più bassa in Svezia dal 1999», ha dichiarato Mattias Lind, meteorologo dell'agenzia nazionale svedese Smhi. Nel gennaio 1999 in Svezia era stata registrata una temperatura di -49 gradi Celsius, al pari del precedente record appartenente all'inverno 1951. Lind ha spiegato che la misurazione record della scorsa notte è stata effettuata presso la stazione di Kvikkjokk-Årrenjarka, nell'estremo nord del Paese scandinavo. «È la temperatura più bassa registrata in questo punto specifico da quando sono iniziate le misurazioni» nel 1888, ha detto.

Diverse altre stazioni hanno registrato temperature inferiori a meno 40°C nel nord della Svezia. Nonostante i residenti della regione siano abituati a temperature gelide, la recente ondata di freddo ha costretto gli operatori di autobus locali a sospendere i servizi, e l'operatore ferroviario Vy ha dichiarato di aver cancellato tutti i treni a nord della città di Umea per i prossimi giorni.

Svezia, migliaia di auto bloccate

Il grande freddo proveniente dalla regione artica sta mettendo a dura prova il sud della Svezia dove da più di 10 ore centinaia di auto sono bloccate dalle neve sulla E22, come riferisce Sveska Dagbladet. Nella notte la temperatura a Kvikkjokk in Lapponia è scesa fino a meno 43,6: erano 25 che nel Paese non si registrava un gelo simile. Le temperature record, hanno detto i meteorologi, sabato raggiungeranno Stoccolma. Il freddo estremo, le tempeste di neve e venti di burrasca hanno provocato l'interruzione dei trasporti e la chiusura delle scuole in diverse zone della Scandinavia. Si stima che circa un migliaio di veicoli siano rimasti bloccati sull'autostrada E22 nel sud della Svezia, tra Hörby e Kristiansand. La polizia ha invitato gli automobilisti intrappolati a cercare di restare al caldo e a non abbandonare i propri veicoli andando via a piedi e l'esercito sta intervenendo insieme ai soccorsi. Tuttavia, dopo quasi 24 ore, l'insofferenza cresce: «Sono seduto qui dalle 10 di ieri mattina» ha dichiarato Jimmie Andersson, uno degli automobilisti che ha parlato stamattina con la Tv svedese, Svt «Ma inizia a esserci un pò di speranza, stanno iniziando a spalare davanti a noi e le auto iniziano a muoversi». Un altro automobilista ha riferito di essere bloccato dalle 11,30 di mattina: «Non abbiamo né cibo né acqua. Ora ho camminato per due chilometri con la neve fino alle ginocchia per comprare del cibo per me e per la mia ragazza che è ancora in macchina.» I soccorritori hanno riscontrato difficoltà nel raggiungere la zona, ma ora hanno il supporto dell'esercito, che interviene per spalare la neve: «Abbiamo dodici veicoli cingolati che ci stanno aiutando in questo momento. E aiuteremo i servizi di emergenza finché ne avranno bisogno» ha dichiarato il portavoce dell'esercito svedese, Andrea Wahlberg Scott. Secondo le stime dell'autorità stradale svedese, la situazione si dovrebbe iniziare a sbloccare nel corso della mattinata ma una piena percorribilità del tratto autostradale non è prevista prima di mezzogiorno.