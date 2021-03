Francia verso un nuovo lockdown: Macron stasera parla al Paese

La Francia si prepara a varare un nuovo lockdown per contenere il diffondersi del Coronavirus. Il presidente Emmanuel Macron si rivolgerà oggi alla nazione alle 20:00 e il suo primo ministro Jean Castex si rivolgerà al Parlamento domani per un dibattito e una votazione sulle misure necessarie per affrontare la pandemia. Macron fino ad oggi aveva privilegiato un approccio localizzato. All’inizio di marzo più di un terzo del paese, compresa la regione di Parigi, è stato sottoposto a un lockdown soft incoraggiando alcune attività all’aperto incoraggiate. Le misure potrebbero includere la chiusura delle scuole e l’estensione divieto di viaggio interurbano.

Una sfida all'ultimo dato sulla pandemia: la Francia è quasi tutta in zona rossa, la situazione è «critica», con i ricoveri in terapia intensiva che tornano sopra quota 5000, ai livelli della prima ondata: bisogna chiudere subito tutto ed è già tardi, è l'allarme di medici e immunologi. Bar, ristoranti, musei, cinema, teatri e molto altro sono completamente chiusi dal 29 ottobre, giorno di inizio del secondo lockdown. Ma restano sempre aperte le scuole e sulla libertà di movimento, soprattutto nell'Ile-de-France, sembra difficile porre freni.

Da settimane la situazione continua a peggiorare: le rianimazioni sono tornate come un anno fa con oltre 5.000 pazienti Covid, nelle scuole le classi chiuse per casi di positività martedì erano il doppio rispetto a lunedì. Macron nei giorni scorsi si era detto contrario ad un nuovo lockdown. Una posizione che aveva creato una forte tensione con gli scienziati, che hanno riproposto le loro previsioni di allora, affermando che i tempi delle varie ipotesi non erano certi, ma la destinazione finale - drammatica se non ci saranno misure rigidissime e immediate - resta certa, allora come oggi. In molti, fra gli esperti, non dimenticano l'uscita dal primo lockdown, un anno fa, quando Macron, contro il loro parere, decise di annunciare la riapertura delle scuole dopo l'11 maggio, mentre per gli scienziati si doveva rinviare a settembre. Andò bene, e Macron «l'epidemiologo» non l'ha dimenticato.

