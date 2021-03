Parigi, la sindaca Hidalgo chiede la chiusura delle scuole: boom di casi nella fascia d'età 15-19 anni

Bisogna tenere le scuole chiuse, dice la sindaca socialista di Parigi, Anne Hidalgo. I casi di studenti positivi al Covid sono esplosi nella capitale della Francia. La prima cittadina della Ville Lumière ha chiesto la chiusura di tutte le scuole della capitale francese mettendo in guardia da un aumento dei contagi tra i ragazzi. In un'intervista a 'Bfmtv', Hidalgo ha spiegato la richiesta definendo la situazione sanitaria «molto grave» e la «disorganizzazione» degli istituti scolastici «gravissima». La sindaca ha sottolineato che oggi circa 20mila studenti «non sono in classe perché malati o perché le classi sono chiuse», aggiungendo che il tasso di incidenza del Covid-19 nella fascia di età 15-19 anni è 850 ogni 100mila a Parigi.

Vaccini, prenotazioni da maggio per i giovani. La ministra Lamorgese: «L'estate sarà sicura»

Nuovo Decreto, Zaia: «Pensare a ritorno zone gialle e bianche. Il tema scuola è affrontabile»

À Paris, 850 classes sont fermées et 20.000 élèves ne sont pas en cours. Face à cette augmentation préoccupante, il faut fermer les établissements scolaires. Je sais que cette mesure n’est pas facile pour les familles, et nous serons à leurs côtés. pic.twitter.com/GzeH07o5oj — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 31, 2021

Nuove misure in Francia

Il presidente francese Emmanuel Macron terrà un discorso alla Nazione questa sera alle 20, mentre il governo lavora su nuove misure per affrontare la terza ondata di coronavirus. Lo ha annunciato l'Eliseo. Stamattina intanto è in programma un Consiglio di Difesa. Secondo i media locali, la riunione, tra i vari punti all'ordine del giorno, si occuperà delle scuole e della possibile chiusura per tre-quattro settimane approfittando delle vacanze di Pasqua.

