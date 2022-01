Covid, in Francia più di 460mila contagi in un giorno. Il tasso di positività sale al 23,9%

Sono ben 464.769 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Francia. A riportarlo la sanità pubblica nazionale, che segnala un brusco aumento rispetto a martedì scorso, quando i casi erano stati 368mila. Come riporta Le Figaro, il tasso di positività al test è ancora in aumento, attestandosi al 23,9%. Il tasso di incidenza è di 3.063 persone contagiate ogni 100.000 abitanti. Oggi comunque il governo si è detto «ottimista» sul rallentamento della pandemia, citando soprattutto la «stabilizzazione delle rianimazioni» e il fatto che la variante Delta, più pericolosa, sia «arretrata».

APPROFONDIMENTI VIAGGI Portogallo, la spinta del vaccino-record PM Il boom del turismo post lockdown IL FOCUS Vacanze annullate causa Covid e quarantene? Come ottenere i... L'INTERVISTA Imprese e ristori, Sangalli: «Più fondi per turismo... L'INTERVISTA Sartore: «Discoteche, cinema, sport: ristori a forfait per... GRAN BRETAGNA Londra svolta: basta green pass e smart working a partire dal 26... LA PANDEMIA Viaggi e Covid: ecco come fare in sicurezza la settimana bianca,... IL REPORT Turismo, l'anno nero: «La ripresa non si vede».... COVID Maiorca, l'isola spagnola delle Baleari NEWS Roma, partiti da Termini i primi treni Covid-free: si viaggia...