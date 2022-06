Gran Bretagna, famiglia di rifugiati ucraini cacciata di casa. L'appello di Olga: «Abbiamo 5 bambini, non sappiamo dove andare»

«Se non lasciamo casa entro il 15 luglio, saremo sfrattati». Una famiglia ucraina che si è rifugiata in Gran Bretagna è stata messa alla porta. Maxim e Olga Hyryk sono arrivati ​​nel Regno Unito da Kiev con i loro cinque figli e le anziane mamme a maggio. Ma dopo appena un mese e mezzo di vita in un bungalow con due camere da letto a Fareham, Hants, la coppia ha raccontato che gli è stato intimato di andarsene attraverso una lettera.

Famiglia ucraina cacciata di casa, il viaggio da Kiev fino alla Gran Bretagna

«Siamo venuti qui senza niente, solo i vestiti che indossavamo e tutte le cose che potevamo stipate in uno zaino - ha raccontato Maxim a The Sun -. Amiamo questo Paese e vogliamo farne la nostra casa». Una fuga partita da Kiev. «Siamo saliti in macchina e abbiamo guidato con tutto ciò che potevamo metterci dentro. I bambini non sapevano cosa stesse succedendo, ma è stato molto spaventoso, ci sono voluti nove giorni per arrivare in Polonia perché abbiamo dovuto smettere di guidare durante il coprifuoco».

La raccolta fondi per trovare una sistemazione

La famiglia ha lanciato sul web una raccolta fondi. E già quasi 4000 sterline sono state collezionate. «Stiamo raccogliendo fondi per l'affitto di una casa poiché non abbiamo soldi e ci è stato comunicato che il 15-07-2022 dobbiamo lasciare la nostra casa ospitante o saremo sfrattati - si legge nel messaggio -. Siamo arrivati ​​nel Regno Unito 5 settimane fa. Inizialmente siamo stati invitati dai nostri ospiti a rimanere per 6 mesi, ma ora hanno cambiato idea. Vorrei parlarvi un po' di noi. Siamo una famiglia ucraina, Kiev. Mi chiamo Olga e ho 36 anni. Siamo una famiglia molto felice perché abbiamo 5 bambini magici e Dio ci ha dato 2 coppie di gemelli! Abbiamo 4 maschi e una bellissima ragazza che ha solo un anno».