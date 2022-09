Petrolio, la Germania prende il controllo delle filiali tedesche della russa Rosneft

Guerra ed energia. Il governo tedesco si sta preparando alla possibilità che la Russia fermi le esportazioni di petrolio, come ha già fatto con il gas. Lo ha detto Olaf Scholz in un'intervista radiofonica. «Sin dall'inizio sono stato sicuro del fatto che non potessimo contare sulla Russia per il rispetto dei suoi impegni come, per esempio, con le forniture del gas», ha detto il cancelliere tedesco intervistato da Deutschlandfunk, secondo le anticipazioni fornite. L'oledotto Druzhba (l'oleodotto dell'Amicizia), porta petrolio russo in varie parti dell'Europa orientale. Timori come quelli che ha espresso Scholz nell'intervista hanno spinto nei giorni scorsi il governo tedesco ad espropriare sussidiarie della società petrolifera russa Rosneft, in modo da poter prendere il controllo della raffineria Pck che si trova nella città di Schwedt.