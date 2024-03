Lunedì 4 Marzo 2024, 07:48

Nave Duilio che abbatte i droni Houthi nel Mar Rosso e protegge le rotte commerciali. Gli oltre 1.100 militari in Libano, parte dei caschi blu di Unifil e della missione bilaterale Mibil. Le forze italiane in Iraq e Kuwait. I membri della missione Onu a Cipro fino alle operazioni nel Corno d'Africa e nel monitoraggio del Golfo di Aden o dello stretto di Hormuz. Le donne e gli uomini delle forze armate italiane sono presenti in molte operazioni intorno (e dentro) a quell'arco di crisi che va dal Mediterraneo orientale ai confini dell'Iraq, dallo stretto di Bab e-Mandeb fino alla fragile linea che separa Israele e Libano. E il loro ruolo si conferma sempre più strategico.

Guerra a Gaza, la diretta. «Ondata di dimissioni tra i portavoce dell'esercito di Israele»

La notizia dell'operazione con cui nave Duilio ha intercettato il drone della milizia sciita al largo dello Yemen ha fatto capire la complessità dello scenario di Aspides. L'operazione a guida tattica italiana ma a comando greco ha messo subito alla prova le unità inviate dagli Stati europei. E dopo l'abbattimento degli ordigni Houthi da parte delle unità delle Marine francesi e tedesche (con l'incidente sfiorato che avrebbe portato all'abbattimento di un mezzo Usa), è stata la volta del cacciatorpediniere italiano. L'escalation voluta dai ribelli filoiraniani non sembra destinata a fermarsi. Almeno finché non cessa la guerra nella Striscia di Gaza, che gli Houthi considerano la condizione per fermare la minaccia alla libertà di navigazione. E mentre le forze angloamericane colpiscono le basi di lancio e i missili dei miliziani yemeniti, le unità europee hanno iniziato a chiarire quale sia il loro ruolo di deterrenza. Più a nord, alla Blue line tra Paese dei cedri e Stato ebraico, l'impegno italiano è considerato tra i più rilevanti. I militari di Unifil si trovano in quel sud del Libano che dal 7 ottobre è al centro della guerra "a bassa intensità" tra Idf e Hezbollah. E mentre continuano scambi di missili tra il Partito di Dio e l'artiglieria e gli aerei delle forze di Israele, l'Italia si trova a monitorare, con uno dei contingenti internazionali più importanti, un'area dove la stessa intelligence Usa teme che lo Stato ebraico possa lanciare non più tardi di questa estate un'offensiva terrestre. La minaccia è reale, tanto che Washington continua a mediare tra Israele, Libano ed Hezbollah per raggiungere un accordo che eviti il conflitto (l'inviato speciale Amos Hochstein è atteso oggi nei due Paesi). E la conferma del ruolo italiano è arrivata con l'incontro di venerdì a Roma tra il comandante delle forze armate libanesi, Joseph Aoun, il capo di Stato maggiore italiano Giuseppe Cavo Dragone, e gli omologhi Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Vertice cui sono seguiti quelli del generale libanese con i ministri italiani di Difesa e Esteri che hanno confermato la rilevanza strategica del Libano e di Beirut per l'Italia.

LE TENSIONI IN IRAQ

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tensione anche in Iraq, dove i nostri italiani lavorano dal Kurdistan alla capitale. Tra milizie sciite legate all'Iran, rivendicazioni curde e un governo che ha iniziato a discutere con il Pentagono per il futuro graduale ritiro del contingente Usa, l'Iraq rappresenta un pilastro della stabilità regionale e un grande punto interrogativo. Baghdad è al centro delle mire iraniane. E mentre il terrorismo islamico (sotto forma del Daesh) resta un nemico oscuro che si annida tra Iraq e Siria, la strategia dell'Occidente passa anche per questo Paese.