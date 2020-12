Vaccino Covid, gli Emirati Arabi registrano quello cinese: efficace all'86%

Gli Emirati arabi uniti hanno registrato il vaccino sperimentale della cinese Sinopharm, che in base a un'analisi provvisoria dei test di fase 3 iniziati a luglio, avrebbe un' efficacia attestata all'86% contro il Covid-19.

Il vaccino è stato sviluppato dal Beijing Institute of Biological Product, unità del China National Biotec Group di Sinopharm. A settembre, il Paese del Golfo aveva approvato il siero per l'uso d'emergenza per alcune specifiche categorie.

L'analisi, ha detto il ministero della Salute, ha anche mostrato «il 99% del tasso di sieroconversione e il 100% di efficacia nel prevenire casi moderati e gravi di malattia».

