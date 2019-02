Emiliano Sala, la conferma della polizia: il corpo trovato nell'aereo è il suo

È del calciatore argentino Emiliano Sala il corpo recuperato nel relitto dell'aereo inabissatosi nel canale della Manica il 21 gennaio. Lo ha confermato la polizia di Dorset.

Nantes-Cardiff, lite per i soldi della cessione

Le famiglie dell'attaccante argentino e quelle del pilota David Ibbotson hanno aspettato le notizie sul corpo ritrovato nel fondo del mare, dentro il Piper Malibu. L'aereo, caduto lo scorso 21 gennaio, è stato ritrovato grazie alle ricerche messe nuovamente in moto dalla famiglia di Emiliano Sala. Subito dopo l'annuncio del riconoscimento, sono arrivati i messaggi di tutto il mondo dello sport attraverso i social network.

La notizia dell'identificazione dei resti del calciatore italo-argentino di 28 anni, riferisce il quotidiano Clarin di Buenos Aires, è stata diffusa dalla polizia di Dorset, la città costiera dove un medico anatomopatologo ha verificato la coincidenza del Dna con quello dei famigliari. In un tweet il commissariato ha sostenuto che «il corpo trasferito al porto di Portland è stato formalmente identificato come quello del calciatore professionista Emiliano Sala».



#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.

The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all

— Dorset Police (@dorsetpolice) February 7, 2019