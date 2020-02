Elezioni in Irlanda, testa a testa tra partito del premier, opposizione e Sinn Fein

Si vota in Irlanda. È in corso da questa mattina lo spoglio delle schede elettorali in Irlanda, dove gli exit poll dell'Irish Times e della Rte sul voto politico di ieri lasciano intravvedere una corsa serratissima a tre tra il partito di centrodestra Fine Gael del premier uscente Leo Varadkar, (22,4%), i nazionalisti dell'ex organo politico dell'Ira durante la guerra civile irlandese, il Sinn Fein (22,3%) e l'opposizione del Fianna Fail, (22,2%). I seggi in palio sono 159, suddivisi per i 40 collegi. I risultati ufficiali definitivi potrebbero non essere disponibili prima di questa sera. Fine Gael e Fianna Fail hanno escluso di entrare in una coalizione di governo con il Sinn Fein.

LEGGI ANCHE --> Elezioni in Irlanda, exit poll: testa a testa a 3 tra sinistra nazionalista del Sinn Fein e i due partiti del centrodestra

© RIPRODUZIONE RISERVATA