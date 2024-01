Droni russi su basi militari Nato in Germania? «Così spiano l'addestramento dei soldati ucraini con i tank Leopard»

Droni russi sulle basi militari in Germania, lì dove la Nato addestra i soldati ucraini a manovrare i carri armati Leopard. Ne ha parlato la Bild, documentado i casi in cui sono stati visti droni sorvolare sui cieli tedeschi, nonostante non ci siano ancora prove che li colleghino alla Russia. Ma è stato il deputato tedesco Marcus Faber a sospettare un coinvolgimento russo. L'esercito tedesco è a conoscenza da «molto tempo» del problema degli UAV che si aggirano attorno alle strutture militari ad accesso chiuso della Bundeswehr.

Le preoccupazioni della Germania

Il crescente utilizzo dei droni nelle operazioni militari è diventato una preoccupazione per diversi Paesi in tutto il mondo. Compresa ovviamente la Germania, dove il tema della sorveglianza delle aree di addestramento militare è arrivato fino al parlamento tedesco.

Anche perché il legame militare tra Germania e Ucraina è diventato cruciale per permettere a Kiev di resistere all'invasione russa. Con almeno 6.000 soldati addestrati dalla Germania solo nel 2023, è chiaro che entrambi i Paesi trovino valore in questa collaborazione. Tuttavia, i recenti avvistamenti di droni sulle basi militari tedesche evidenziano la necessità per la Germania di dare priorità allo sviluppo della tecnologia avanzata anti-droni.

«Necessità di migliorare i dati sui droni»

«Gli avvistamenti segnalati di sospetti droni russi sulle basi dell’esercito tedesco sottolineano l’urgente necessità per la Germania di migliorare le proprie conoscenze sui droni - scrivono gli analisti -. Mentre le nazioni di tutto il mondo sono alle prese con le sfide poste dalla tecnologia dei droni, è fondamentale effettuare investimenti per rafforzare le difese contro potenziali violazioni della sicurezza. Dando priorità allo sviluppo della tecnologia avanzata dei droni, paesi come la Germania possono garantire la sicurezza e l’efficacia delle loro operazioni militari in un mondo sempre più interconnesso».