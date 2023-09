(Adnkronos) - Un carro armato britannico Challenger 2 è stato colpito e praticamente distrutto vicino alla linea del fronte a Robotynie, dove la controffensiva dell'Ucraina cerca di sfondare nella guerra contro la Russia. E' la prima volta che si vede un Challenger 2, dato in dotazione alla 82esima brigata d'assalto aereo. L'equipaggio del tank normalmente è formato da 4 soldati: nella circostanza, i militari ucraini si sarebbero salvati.

Lo scorso gennaio, Londra aveva annunciato l'invio di 14 Challenger 2, un modello di 20 anni fa ma comunque, insieme ai tedeschi Leopard, uno dei carri più moderni e capaci in dotazione alle forze ucraine.

E' il primo Challenger 2 perso in battaglia dal 1994, quando il tank ha debuttato. Un mezzo è andato distrutto in un episodio di 'fuoco amico' in Iraq nel 2003.