Il rischio di una guerra mondiale per il controllo dell'Artico e delle sue risorse: Russia e Cina in vantaggio sugli Usa

Nei prossimi anni le potenze globali rischiano di scontrarsi su un nuovo campo di battaglia, che per la sua strategicità potrebbe far passare in secondo piano tutti gli altri conflitti. Il cambiamento climatico sta avendo i suoi effetti più dirompenti nella regione artica. Lo scioglimento dei ghiacci apre una nuova frontiera, sbloccando un tesoro di risorse naturali mai sfruttate. Non sorprende quindi che le maggiori potenze militari ed economiche del mondo - Russia, Cina e Stati Uniti - stiano già pianificando le loro strategie per ottenere la "supremazia polare". Il sito "MailOnline" ha spiegato perché la regione è così importante e come potrebbe scoppiare un conflitto per il predominio di quell'area.

UN TESORO DI RISORSE NASCOSTO

L’Artico, un tempo terra selvaggia e ghiacciata (e quindi di scarso interesse per la sua inaccessibilità), sta rapidamente diventando un punto caldo per le manovre geopolitiche. Il ritiro delle calotte glaciali ha rivelato vaste riserve di idrocarburi: l'US Geological Survey stima che l'Artico detenga circa 90 miliardi di barili, ossia il 15% delle risorse petrolifere convenzionali non ancora scoperte del mondo e circa 40 miliardi di barili, ossia il 30% delle risorse di gas naturale convenzionali non ancora scoperte. La regione è anche ricca di minerali di terre rare necessari per la produzione delle batterie e dei microchip. E le condizioni artiche sono ideali per massimizzare i benefici dei metodi di cattura dell’energia rinnovabile: la vasta distesa di terrra è pronta per la costruzione di pannelli solari e turbine eoliche, e quella acquatica offre l'opportunità di produrre energia idroelettrica con le turbine marine. Paesi come l’Islanda e la Finlandia sfruttano già l’energia idroelettrica, eolica e geotermica per soddisfare quasi tutto il loro fabbisogno energetico, insieme all’energia nucleare.

SCORCIATOIA PER LE ROTTE COMMERCIALI

Inoltre, la crescente accessibilità delle rotte commerciali esistenti come la Rotta del Mare del Nord (NSR) – o il potenziale per nuove rotte come la Rotta Marittima Transpolare (TSR) – potrebbero ridurre drasticamente i tempi di spedizione e il consumo di carburante. La distanza da un porto dell’Europa nordoccidentale all’Estremo Oriente lungo la NSR, ad esempio, è quasi del 40% più breve rispetto alla rotta tradizionale attraverso il Canale di Suez. E lo scioglimento del ghiaccio artico significa che più navi con scafi rinforzati saranno in grado di attraversare regioni che storicamente sono state inaccessibili. Ciò rende la navigazione attraverso l’Artico una proposta molto interessante per il commercio globale con enormi vantaggi economici per i paesi coinvolti.

L'AVANZATA DI MOSCA NELL'ARTICO

Mentre l’Occidente deve affrontare numerose sfide per affermare i propri interessi nell’estremo Nord, la Russia si è posizionata in prima linea nella corsa per il dominio dell’Artico. Uno dei settori chiave in cui ha preso l’iniziativa è la tecnologia dei rompighiaccio. I rompighiaccio sono strumenti indispensabili per navigare nelle acque dell’Artico e Mosca vanta la flotta più grande e avanzata del mondo. “La Russia ha un vantaggio significativo con dozzine di rompighiaccio attivi, comprese le varianti a propulsione nucleare. Anche la Cina sta rafforzando la sua flotta", ha affermato Nicolas Jouan, analista della difesa di RAND Europe ed esperto di sicurezza europea. “Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno rispettivamente uno e due rompighiaccio attivi. Questo è probabilmente il principale divario di capacità tra la Nato e i suoi concorrenti in questo momento".

Dal 2014 la Russia ha anche investito ingenti fondi nello sviluppo delle infrastrutture militari nel circolo polare artico. Più di 50 basi artiche dell’era sovietica, tra cui aeroporti, stazioni radar, porti cargo, piattaforme di lancio missilistici e cantieri navali, sono state rinnovate, mentre altre – tra cui dozzine di aeroporti nella penisola di Kola a circa 200 miglia a est della Finlandia – sono state ampliate per ospitare bombardieri nucleari e missili. Alcuni sono stati adattati per ospitare la tecnologia militare all'avanguardia di Mosca: il cosmodromo di Plesetsk è stato utilizzato nel 2021 per un lancio di prova dell'ultimo missile killer satellitare russo e nel 2022 per lanciare Sarmat-2, uno dei suoi più temibili missili balistici intercontinentali. E l’arsenale nucleare russo è incorporato nella Flotta del Nord, il cui quartier generale si trova a Severomorsk, una città all’interno del Circolo Polare Artico.

TEST NUCLEARI E ATTACCHI INFORMATICI

Rob Clark, un veterano dell’esercito britannico che ora dirige il gruppo di ricerca sulla difesa presso il think tank britannico Civitas, ha dichiarato al MailOnline: "Dobbiamo renderci conto della minaccia posta dall’espansione russa nell’Artico – mentre tutti gli occhi sono puntati sull’Ucraina, la Russia sta testando sottomarini nucleari e missili ipersonici di nuova generazione nell'Artico e sta rafforzando la propria presenza nella regione". Ma non solo, Mosca sta anche lavorando per destabilizzare le operazioni di altre nazioni artiche attraverso un mix di attacchi informatici e campagne di disinformazione. Alaska, Norvegia, Canada e Finlandia hanno tutti subito un'ondata di attacchi informatici, a loro dire, di mano russa negli ultimi tre anni, mentre altri territori come l'Islanda e la Groenlandia hanno segnalato un aumento del "traffico Internet sospetto" dopo l'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022. Esiste anche la possibilità, che Mosca possa schierare sottomarini o sommergibili per tagliare vitali cavi sottomarini in fibra ottica, causando danni senza precedenti e interruzioni alle infrastrutture, alla logistica e alle comunicazioni occidentali nel contesto di un’escalation del conflitto futuro.

DAZIO A MOSCA PER NAVIGARE NEL MARE DEL NORD

Per quanto riguarda il commercio e l’estrazione delle risorse, la Russia rivendica la proprietà e il controllo sulla maggior parte della rotta del Mare del Nord, la rotta marittima artica più accessibile che potrebbe diventare una nuova arteria per il commercio internazionale. La rotta corre lungo la costa artica russa e rientra quindi nella sua zona economica esclusiva (ZEE), consentendo al paese di assumere il controllo delle attività di navigazione e dello sfruttamento delle risorse, ai sensi dell'articolo 234 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). Le navi straniere devono quindi chiedere il permesso di navigare in queste acque e vengono aiutate nel loro cammino dalle rompighiaccio russe, pagando un compenso alle autorità russe per il disturbo. Questo è un importante punto di contesa per molti Stati, compresi gli Usa, che hanno sostenuto – finora senza successo – che gran parte della NSR dovrebbe essere considerata "acque internazionali". Tale rotta offre a Putin un modo per spedire le sue risorse naturali e altre esportazioni verso Cina, India e altri acquirenti in Oriente senza alcuna interferenza da parte degli Stati Uniti o dell’Europa.

IL RUOLO DELLA CINA NELLA TECNOLOGIA POLARE

La Cina, pur non avendo alcun diritto di sovranità sulle acque artiche o sulle piattaforme continentali, è classificata come “osservatore” presso il Consiglio Artico, il gruppo di otto stati artici composto da Canada, Danimarca (attraverso la Groenlandia), Finlandia, Islanda, Norvegia, Russia, Svezia e Stati Uniti. Pechino ha sia i mezzi che la motivazione per diventare un attore importante nello sviluppo dell’Artico e nella corsa per ottenere l’accesso alle sue risorse naturali e alle rotte commerciali, essendo all’avanguardia nella ricerca sul permafrost e nella tecnologia polare, perché gran parte del paese – in particolare l’altopiano tibetano a ovest e a sud – è coperto di ghiaccio tutto l’anno. Ciò significa che la Cina ha investito molto nello sviluppo di infrastrutture progettate per operare in condizioni di gelo e sta costruendo altre navi rompighiaccio da aggiungere alla sua fiorente flotta.

Ed è possibile che Putin, data la dipendenza del Cremlino come suo partner commerciale e alleato politico chiave, possa cercare di offrire al presidente Xi Jinping accordi favorevoli per l’accesso a una regione dove non ha alcuna pretesa territoriale.

Coltivare l’influenza nell’estremo nord e l’accesso allo sviluppo delle vie navigabili artiche è fondamentale per Pechino, che attualmente è costretta a condurre la maggior parte del suo commercio attraverso una serie di punti di strozzatura che non sono sotto il suo controllo. Uno di questi luoghi è lo Stretto di Malacca, un collo di bottiglia strategico delimitato da Indonesia, Malesia e Singapore, tutti partner degli Stati Uniti.

In un'intervista con l'ex diplomatico britannico Arthur Snell, il direttore del programma di politica estera della Brookings Institution, Bruce Jones, ha dichiarato: "La Cina è estremamente dipendente dal flusso di risorse attraverso corsi d'acqua critici... in questo momento gli Usa dominano tutti i principali punti di strozzatura che scorrono nel Mar Cinese Meridionale. Si tratta di un'enorme vulnerabilità per la Cina", aggiungendo che l'essere in prima linea nello sviluppo dell'Artico per garantire passaggi commerciali favorevoli è tra le principali priorità del Partito comunista cinese. Come la Russia, la Cina ha acquistato proprietà immobiliari nelle nazioni artiche e mantiene anche una serie di basi satellitari e array di antenne. Queste servono apparentemente per scopi di ricerca, ma probabilmente hanno un duplice uso militare.

La Cina sostiene inoltre, insieme ad altri paesi, che dovrebbe essere coinvolta nelle discussioni ai massimi livelli sull’impatto ecologico dello sviluppo dell’Artico a causa del potenziale danno che l’innalzamento del livello del mare potrebbe arrecare a grandi città costiere come Shanghai. Nicolas Jouan ha dichiarato al MailOnline: “La partecipazione della Cina al Consiglio Artico in qualità di osservatore è di per sé un gioco corretto, considerando la presenza di molti altri paesi i cui territori sono piuttosto lontani dall'Artico. C'è tuttavia da discutere su ciò che implica concretamente questo status di osservatore... La partnership tra Russia e Cina può giustamente mettere a disagio i paesi occidentali, considerando le posizioni assertive delle due nazioni sullo sfruttamento delle risorse e sulla militarizzazione della regione".

LA RISPOSTA DEL BLOCCO DEI PAESI ARTICI

Sebbene la Russia e, in misura minore, la Cina siano evidentemente intenzionate a conquistare il dominio artico, al momento non esiste un vero conflitto nell’estremo nord. Nonostante le relazioni tra Est e Ovest siano ai livelli più bassi degli ultimi decenni, la cooperazione artica è rimasta relativamente invariata. Ma è quasi certo che lo status quo cambierà nei prossimi anni, poiché il cambiamento climatico continua a erodere il ghiaccio e la prospettiva di sfruttare ciò che quella terra ha da offrire diventa sempre più tangibile. Prima che ciò accada, gli esperti ritengono che ci sia un’opportunità per le altre nazioni artiche – tutti paesi allineati all’Occidente – di controbilanciare efficacemente qualsiasi minaccia che possa sorgere da est. Se l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato dovesse procedere senza ostacoli, allora sette delle otto nazioni artiche diventerebbero membri del blocco.

LA GOVERNANCE DEL CONSIGLIO DELL'ARTICO

Stabilire la governance dell’Artico è un’altra sfida che tutti gli attori devono affrontare. Ogni membro del Consiglio Artico ha diritti sovrani sul proprio territorio e sulla ZEE. Ma secondo il diritto internazionale, tutte le altre aree sono classificate come acque internazionali o alto mare. Un’enorme fascia di territorio intorno al Polo Nord – compresa gran parte della rotta marittima transpolare che potrebbe diventare una futura arteria del commercio globale – è quindi aperta alla libera navigazione, pesca, esplorazione delle risorse e sorvolo da parte di tutte le parti, lasciando la porta socchiusa per un conflitto potenzialmente violento per il controllo di queste regioni non appena diventeranno accessibili. Il Consiglio Artico funge da forum principale per la governance dell’Artico, ma il mandato del Consiglio è in gran parte consultivo, mancando gli strumenti giuridici per far rispettare le normative o risolvere le controversie.