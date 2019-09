Droni attaccano il petrolio dell'Arabia Saudita: colpito l'impianto più grande al mondo

Due impianti petroliferi gestiti dalla società statale Aramco sono stati colpiti da droni nell'est dell'Arabia Saudita, provocando incendi. Lo rende noto il ministero degli Interni di Riad citato dall'agenzia di stampa Spa. Gli incendi negli impianti di Abqaiq e Khurais sono ora sotto controllo, ha riferito l'agenzia.

LEGGI ANCHE Bin Laden, il figlio Hamza ucciso dagli Usa: arriva la conferma della Casa Bianca

Al momento l'azione non è stata rivendicata. L'Aramco ha spiegato che quello di Abqaiq è il più grande impianto di lavorazione del petrolio al mondo, dove viene gestita la maggior parte del greggio esportato dall' Arabia Saudita.



L'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen si è detto «estremamente preoccupato» per l'attacco con droni contro un impianto ed un giacimento petrolifero in Arabia Saudita rivendicato dagli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani. Martin Griffiths ha esortato tutte le parti a «impedire ulteriori atti di questo tipo, che rappresentano una grave minaccia per la sicurezza regionale, complicano la situazione già fragile e mettono a repentaglio la politica coordinata dalle Nazioni Unite».

© RIPRODUZIONE RISERVATA