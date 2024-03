Drake Bell, l'attore di Superhero: «Io abusato sul set quando avevo 15 anni»

Drake Bell ha deciso di parlare per la prima volta degli abusi sessuali che ha subito all'età di 15 anni da parte del suo vocal coach, quando era una star di Nickelodeon. L'attore ha voluto condividere la sua storia nella serie “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”.

La storia

Drake Bell afferma nel documentario che mentre lavorava sul set di “All that” e “The Amanda Show” di Nickelodeon, ha subito abusi sessuali dal suo vocal coach Brian Peck. Bell ha recitato in "The Amanda Show" dal 1999 al 2002 prima di approdare alla sua serie Nickelodeon, "Drake & Josh", che ha debuttato nel 2004. Brian Peck è stato arrestato nell'agosto 2003 con 11 accuse relative ad abusi su un bambino.

Nel maggio 2004 è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di prigione e gli è stato ordinato di registrarsi nel ottobre 2004 come molestatore sessuale.

Il precedente

Nel 2022 è stata raccontata la storia di Dan Schneider, ex produttore di serie Nickelodeon come “The Amanda Show”, “Zoey 101” e “Victorious”. Ex attori bambini e membri della troupe avevano raccontato di come Schneider creasse un ambiente "particolare" sul set. Nel 2000, una scrittrice di "The Amanda Show" ha presentato una denuncia per discriminazione di genere e ostilità sul posto di lavoro affermando che Schneider aveva insistentemente richiesto massaggi. Alcuni hanno detto che Schneider ha scritto scene spinte e ha fatto una campagna affinché le giovani star indossassero abiti succinti.

Il racconto che si può trovare nella serie “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, esamina le basi tossiche degli iconici programmi televisivi per bambini creati da Dan Schneider negli anni '90 e all'inizio degli anni 2000.