Donna partorisce sull'aereo poco prima del decollo: i passeggeri riprendono l'incredibile scena

È stato immortalato in un video il momento in cui i passeggeri di un aereo hanno assistito al parto di una donna avvenuto durante gli ultimi preparativi prima del decollo. L'incredibile scena è stata ripresa all'aeroporto internazionale Sabiha Gökçen di Istanbul sul volo della Pegasus Airlines pronto a partire per Marsiglia.

Il video

Nel filmato si vede un gruppo di paramedici che salgono sull'aereo per assisstere una giovane donna che era entrata in travaglio.

Dopo qualche minuto, un passeggero prende dei piccoli capi di abbigliamento e si dirige verso l'area in cui la futura mamma è stata soccorsa, mentre un'assistente di volo si allontana di fretta.

Passano pochi istanti ed ecco che un'infermiera attravresa il corridoio con in braccio il neonato, ora avvolto in un panno blu, e si dirige nella parte anteriore dell'aereo. Il piccolo, nato prematuro, è stato poi trasportato in ambulanza in ospedale per ulteriori cure.