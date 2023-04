Donna con le labbra "più grandi del mondo" si lamenta: «Non riesco a trovare un fidanzato»

Una donna che afferma di avere le labbra più grandi del mondo ammette che sta avendo difficoltà a trovare un fidanzato. Lei è Andrea Emilova Ivanova, 25 anni, e ha speso quasi 20.000 sterline per eseguire 43 interventi per chiururgici. Nonostante abbia ricevuto l'attenzione di migliaia di uomini, non è ancora riuscita a trovare l'amore della sua vita. "Sono una ragazza con un aspetto diverso e stravagante e questo è strano per molti uomini".

TikTok, il filtro Bold Glamour. Lo specialista: «Sempre più giovanissimi dal chirurgo Trattamenti estremi per imitare i vip»

"Certo ci sono molti uomini a cui piaccio molto, ma ci sono anche quelli a cui non piaccio. Pensano che io sia strana e pazza. Molti uomini mi scrivono messaggi privati ​​sui social network e mi offrono appuntamenti, soldi, viaggi nei loro paesi, il che è fantastico. Mi rende felice che ci siano persone a cui piaccio e che vogliono la mia compagnia e la mia attenzione. Tuttavia, sarei più felice di incontrare l'amore della mia vita, ma non so quando accadrà". Andrea, dalla Bulgaria, è pronta per partecipare al reality show "The Bachelor". Ma non ha grandi aspettative. "Non so se gli piaceranno le ragazze come me con una bellezza artificiale", ha detto. "Potrebbe rivelarsi un conoscitore della bellezza naturale e va bene perché a tutti piacciono cose diverse. "Ma sono desideroso di sorprenderlo con il mio comportamento buono e gentile e le mie buone maniere. Questo sarà anche un esperimento personale per vedere se a uno scapolo piacerebbe una ragazza come me con 'miglioramenti'".

Le proposte di matrimonio

"Ricevo proposte di matrimonio sui miei social network da uomini di tutto il mondo provenienti da diversi paesi e continenti", ha detto. "Non conosco esattamente il numero esatto di proposte di matrimonio, ma devono essere centinaia in questi anni. Da quando ho cambiato il mio aspetto, sono aumentate di molto. Quasi ogni giorno ricevo messaggi privati ​​online da diversi uomini che mi chiedono di sposarmi. Questo mi rende molto felice, perché sento che ci sono persone là fuori che sono come me".